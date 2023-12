Weihnachtsoratorium: Festliche Konzerte zum Jahreswechsel im Freiburger Münster

Der diesjährige Advents- und Weihnachtsfestkreis wird musikalisch eingefasst durch die zyklische Aufführung von Johann Sebastian Bachs sechs Kantaten des Weihnachtsoratoriums im Freiburger Münster mit Domsingknaben, Domchor und Domkapelle. Die Kantaten 1–3, deren textlicher Beginn im Advent liegt, erklingen im Konzert am 2. Advent, 10. Dezember, 17 Uhr. Die Kantaten 4–6, die von Bach für die kirchlichen Feste des neuen Jahres komponiert wurden, erklingen im Konzert am 7. Januar, 17 Uhr, passend zum Jahrestag der Taufe Jesus Christus‘. In beiden Konzerten musizieren Mitglieder des SWR-Symphonieorchesters unter der Leitung von Domkapellmeister Boris Böhmann.

