„Wir müssen reden, bevor es zu spät ist“: Lesung mit dem evangelischen Theologen Yassir Eric

Yassir Eric ist der Erbe eines großen Clans im Nordsudan – in seiner Jugend war er Islamist, der sich in seinen Hass gegenüber dem christlichen und jüdischen Glauben so sehr hinein steigerte, dass er einen christlichen Mitschüler fast zu Tode prügelte. Nachdem er im Krankenhaus jedoch zwei Christ:innen begegnete, die für seinen sterbenskranken Cousin beteten, veränderte sich seine Sicht. Yassir Eric lässt sich taufen, kommt ins Gefängnis, wird von seiner Familie verstoßen und liestin der Zeitung seine eigene Todesanzeige. Letztendlich verlässt er seine Heimat und lebt seit nun mehr zwanzig Jahren in Deutschland. Als evangelischer Theologe und Islamwissenschaftler bietet er mit dem „Europäischen Institut für Integration, Migration und Islamthemen“ Seminare zur kulturellen und religiösen Verständigung an – in arabischer und deutscher Sprache.

Am 18. Januar, 19 Uhr stellt er sein neues Buch „Wir müssen reden, bevor es zu spät ist“ in der Pauluskirche Freiburg vor. Das Buch beleuchtet den radikalen Islam einerseits sowie Integration und Herausforderungen, mit denen die Gesellschaft derzeit konfrontiert ist. Yassir Eric selbst möchte ein „Brückenbauer“ zwischen den Religionen und Kulturen sein. Er will dazu anregen, über Glauben und Werte zu sprechen, die uns wichtig sind – auch als Messlatte für ein gelingendes Miteinander.