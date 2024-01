Sounds of Solidarity: Schüler:innen des UWC laden zu einem Benefizkonzert für Frauen in Afghanistan ein

Um junge Frauen in Afghanistan zu unterstützen, haben rund 50 Schüler:innen das Benefizkonzert „Sounds of Solidarity“ am UWC Robert Bosch College organisiert. Am 19. Januar, 19 Uhr laden sie zu einer künstlerischen Reise durch feministische Bewegungen aus aller Welt ein, ausgedrückt durch Tanz, Gesang, Musik und Poesie. Die Erlöse des Abends gehen an die Organisation Visions for Children, welche Bildungsprojekte in Afghanistan unterstützt und damit den jungen Frauen vor Ort eine bessere Zukunft ermöglicht. Der Konzertabend soll auch die aktuelle Situation afghanischer Frauen ins Bewusstsein der Zuschauer:innen (zurück)bringen.

„Vor drei Jahren, am 15. August 2021, eroberten die Taliban Kabul und veränderten das Leben in Afghanistan. Besonders betroffen sind afghanische Frauen und Mädchen, die täglich aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden. Bildung wird ihnen verweigert, und Mädchen dürfen nur sechs Jahre zur Schule gehen. Zwangs- und Kinderheirat sind weitere Herausforderungen. Wir träumen von einer Welt, in der Bildung für jedes afghanische Mädchen zugänglich ist“, so die Veranstalter:innen.

Bildquellen Die Organisation Visions for Children unterstützt Bildungsprojekte in Afghanistan.: Copyright: Visions for Children