Unbekannt-bekanntes Italien: Der Kulturverein artisse präsentiert Ölbilder Wolfram Scheffels im FORUM Merzhausen

Italien zeigt sich in Wolfram Scheffels Bildern komprimiert, mehr die Idee als die Realität der dargestellten Orte wiedergebend. Entsprechend neugierig macht die Ausstellung seiner Ölbilder im Foyer FORUM Merzhausen, Titel: „Italianità“ – es ist die 41. „Merzhausen im Dezember“ Ausstellung, die der Kulturverein artisse e.V. organisiert.

Die reale Landschaft ist dem in Freiburg lebenden Maler stets Anlass für seine flächigen Farbinszenierungen, denen er zunächst Skizzen unterlegt. Diese fertigt er mit Hilfe von aquarellierten Skizzenbüchern, teils unterstützt durch eigene Fotos an. Sie bilden sozusagen den bildnerischen Grundstock, aus dem Wolfram Scheffel seine Ölbilder im Atelier entwickelt.

Dann wird jede Spur persönlicher Pinselführung durch den Einsatz von Silbermessern wieder getilgt. Homogen, kühl und klar soll die Fläche sein, bar jeder Textur. Wiedererkennbarkeit – eben nicht im Spiegel konkreter Orte als vielmehr im Sinne der „Italianità“. Vernissage der Ausstellung ist am 7. Dezember, 19 Uhr. Einführung und Interview: Dr. Friederike Zimmermann (Kuratorin).

Wolfram Scheffel: Italianità. Foyer FORUM Merzhausen, Dorfstraße 3. Die Bilder sind während der Veranstaltungen sowie rund um die Uhr von außen oder nach Vereinbarung unter 0761-1504032 zu besichtigen. Bis 31.01.2024.