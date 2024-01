Spektakuläres Ereignis: Eine Laser-Pyro-Show in der Vita Classica Therme

Die Vita Classica Therme in Bad Krozingen präsentiert ihren Besucher:innen an den Tagen vom 17. bis 19. Januar ein außergewöhnliches Spektakel im Abendprogramm: In Zusammenarbeit mit dem Impulswerk aus Au lädt die Therme zu einer faszinierenden Laser-Pyro-Show ein!

Die Show bringt nach Einbruch der Dunkelheit das Säulenaußenbecken der Therme zum Leuchten. Das Zusammenspiel von Winternebel, Licht, Feuer und Musik verspricht ein einzigartiges Badeerlebnis, das die Sinne verzaubert. Die Effektshow kann sowohl dirket im Außensäulenbecken als auch hinter dem Glas im Ruhebereich bewundert werden. Im Gastronomiebereich können die Besucher:innen während der Show leckere Cocktails genießen. Die Shows beginnen jeweils um 18:30 Uhr am Säulenaußenbecken, dauern ca. 12 Minuten und sind im Thermeneintritt enthalten. Bei extremen Wetterbedingungen wie starkem Regen oder Schnee wird die Veranstaltung auf Samstag oder Sonntag verschoben.

Weitere Infos: www.bad-krozingen.info/Vita-Classica