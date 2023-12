Wildes Europa: Ausstellung in der Meckelhalle

Artenreiche Wälder, reißende Flüsse und gewaltige Gletscher zeigt eine Ausstellung des Freiburger Vereins Europe e.V. in der Meckelhalle der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau. Ein junges Filmteam hat sich auf die Suche nach unberührten und wilden Orten in Europa gemacht und dabei atemberaubende Landschaften und wahre Naturschätze entdeckt. Ihre Entdeckungen teilt das Filmteam nun in der Fotoausstellung „Wildes Europa“. Dank moderner LED-Technologie, die die Bilder rückseitig beleuchtet, gelingt es, die Werke dreidimensional darzustellen. Es scheint beinahe so, als würden sie im Raum schweben.

Die Ausstellung sollte jedoch nicht nur als Hommage an die Schönheit europäischer Wildnis betrachtet werden. Sie ist zugleich ein Apell. Denn es sind genau jene Orte wilden Lebens, deren größte Bedrohung der Mensch selbst ist.



„Wildes Europa“, Meckelhalle. Eingang in das Sparkassen-FinanzZentrums Freiburg über die Franziskanerstraße. Mo-Fr, 9-17 Uhr. Donnerstags bis 18 Uhr; nicht an den Feiertagen. Bis 12. Januar 2024.