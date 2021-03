Werkstattgespräch: Iris Wolff und Kai Weyand – Das Leichte und das Schwere (4. März, 19.30 Uhr, Livestream Literaturhaus Freiburg)

Das Literaturhaus Freiburg präsentiert in Zusammenarbeit mit der Initiative #inFreiburgzuhause ein Werkstattgespräch mit den Autor*innen Iris Wolff und Kai Weyand am 4. März, 19.30 Uhr live aus dem Literaturhaus. Es wird ein typisches Freiburger Werkstattgespräch über das Lesen und Schreiben, die eigenen Themen und Verwandtschaften in der Kunst werden: Iris Wolff, deren vierter Roman „Die Unschärfe der Welt“ letzten Sommer erschien und die 2021 den Marie Luise Kaschnitz-Preis erhält, trifft auf ihren Autorenkollegen Kai Weyand. „Die Entdeckung der Fliehkraft“, Weyands viertes Buch, wurde jüngst mit dem Thaddäus-Troll-Preis ausgezeichnet.

Mitveranstalter: Buchhandlung Schwarz

Weitere Infos & Livestream: www.infreiburgzuhause.de