Weltrekordversuch: The Movement Arena in der Augusta Raurica (Verlosung)

Das internationale Tanzfestival „the movement arena“ findet seit 2019 in der Region Basel statt und hat seinen Schwerpunkt in der HipHop Kultur und der weltweit bekannten Tanzform Breaking, die im Jahr 2024 erstmals offizielle Disziplin bei den Olympischen Sommerspielen in Paris sein wird. Kern der Veranstaltung am 15. Juni im Theater der Augusta Raurica ist ein internationales Tanzbattle sowie eine offene Bühne für urbane Tanzgruppen aus der Region. Zum Auftakt ist in diesem Jahr ein Weltrekordversuch im Headspin durch den Tanzprofi Amin Drillz geplant.

