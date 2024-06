Sänger Nico Alesi aus Kandern tritt bei der Sommerhitparade der ARD an

Nico Alesi aus Kandern lebt für seine Musik. In seinem aktuellen Track „Unser Sommer“ präsentiert der ausgebildete Sänger einen deutsch-italienischen Pop-Schlager, der perfekt für heiße Sommertage ist und die Hörer:innen mit einer leichten Meeresbrise an den Strand entführt. Mit genau diesem Song hat er sich für die Sommerhitparade der ARD beworben. Mit seiner spontanen und lebensfrohen Performance hofft er das Millionen-Publikum für sich zu gewinnen.

Seit Jahren arbeitet Nico an seiner Karriere. Er studierte an der Stimmen Akademie in Lörrach und absolvierte die Ausbildung zum Musicaldarsteller in Freiburg. In den vergangenen Jahren stand er für verschiedene Musicalproduktionen auf der Bühne. Neben seiner Arbeit als Musicaldarsteller feilt Alesi an einer Solokarriere als Pop-Schlager Sänger und durfte schon mit dem ein oder anderen Song in den deutschen Airplay Charts mitmischen. Dieses Jahr hat er nun den Schritt gewagt und sich für die Sommerhitparade bei „Immer wieder Sonntags“ beworben. „Vor kurzem kam der Anruf, dass sie mich sehr gerne dabei haben würden. Somit geht ein Traum in Erfüllung“, freut sich Nico Alesi. In der Sommerhitparade treten wöchentlich zwei Künstler:innen gegeneinander an. Per Telefonvoting wird entschieden, wer in die nächste Runde einzieht. Nun ist Nico also auf die Unterstützung seines Publikums angewiesen. Der Wettbewerb beginnt am 16. Juni, ab dann haben die Zuschauer:innen jeden Sonntag um 10 Uhr vormittags die Möglichkeit den Italiener aus Kandern zu unterstützen.