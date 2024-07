Von Reggae bis Weltmusik: Das African Music Festival im August in Emmendingen

Unter dem Motto „We Are One“ startet das African Music Festival auf dem Schlossplatz in Emmendingen in die Saison 2024. Nachdem im vergangenen Jahr um das Festival gebangt werden musste und zahlreiche Benefizkonzerte stattfanden, begrüßt das African Music Festival in diesem Jahr wieder ein buntes Genresangebot: von Reggae, Afro-, Latino- bis Weltmusik gastieren vom 1. bis 4. August Stars aus aller Welt in Emmendingen. Darunter einer der meist gefeierten Reggae-Musiker, Tarrus Riley, am 2. August, 21.15 Uhr. Er gehört zu den größten Stars des Reggae, stieg zunächst als DJ in die jamaikanische Musikszene ein, brachte sich selbst das Spielen des Keyboards sowie diverser Percussioninstrumente bei und setzt sich bis heute in seiner Musik mit seinen afrikanischen Wurzeln auseinander. Die Musiklegende Gentleman tritt am 3. August, 21.15 Uhr auf und die aus Sansibar stammende Band Siti & The Band am 4. August, 17.30 Uhr. Sie zelebrieren den traditionellen Taarab, die populäre Volks- und Tanzmusik Sansibars und mischen dabei ihren ganz eigenen Stil und viel Frauenpower hinzu. So verschmelzen orientalische und afrikanische Musiktraditionen mit Jazz, Reggae und Funk.

Neben musikalischen Highlights bietet das Fetsival einige Specials an, die in die Welt der afrikanischen Kultur einladen. Darunter der Afrika-Welt-Basar, der vom 1. bis 4. August eine bunte Auswahl an Kunsthandwerk, Schmuck, Stoffen und Textilien, Musikinstrumenten, Frisurhandwerk (Rastazöpfe flechten) anbietet. Traditionelles findet auch in diesem Jahr die Straßenparade statt. Am 3. August, 13.30-14.30 Uhr zieht ein farbenfroher Umzug mit Trommeln, Akrobaten, Masken und Sambamusik durch die Straßen Emmendingens. Ein Begleitprogramm mit Lesungen und Filmen im ev. Gemeindehaus sowie der CineMaja in Emmendingen runden das Programm ab. Zum Abschluss lädt das African Music Festival unter dem Motto „We Are One“ zum interkulturellen Gottesdienst am 4. August, ab 11 Uhr auf den Schlossplatz ein.

Weitere Termine und Tickets: festival.afrikaba.de