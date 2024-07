Falsches Dominanzversprechen: Das Feministisch Anarchistische Kampftheater F.A.K.T. im Südufer

Plenum im Hausprojekt: Mehrere Stühle sind im Halbkreis angeordnet. Nach und nach trudeln Personen ein – einer dreht noch schnell eine Pausenkippe, eine strickt, eine andere ist bereits beim Auswählen ihres Stuhls überfragt – und natürlich kommt irgendwer zu spät. Aller Anfang ist schwer und wer moderiert eigentlich? Von Improtheater über Akkordeon-Musik zu Tanz – die Theatergruppe F.A.K.T. verbindet verschiedene Elemente, um die Zuschauenden humoristisch dazu anzuregen, das eigene Verhalten in Gruppen zu reflektieren. Die Antwort kann schließlich nicht sein, dass jede:r lernt dominanter aufzutreten, denn ein gutes Gespräch fängt mit zuhören und nachfragen an!

In „Plenum – Drama of a Lifetime“ werden typische Charaktere solcher Runden darstellerisch ad absurdum geführt, sodass Komik aber auch Tragik zum Ausdruck kommen.

F.A.K.T. (Feministisch Anarchistisches Kampftheater) ist eine siebenköpfige FLINTA* Theatergruppe, die eigene Stücke entwickelt und schwierige Themen auf humorvolle Weise inszeniert.

„Plenum – Drama of a Lifetime“ spielt am 25./26. Juli, 20 Uhr im Südufer. Tickets: ewerk-freiburg.de