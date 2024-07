Der Stoff, aus dem Superhelden gemacht sind: Marvel-Ausstellung in der Messe Basel

Captain America, Spider-Man, Thor, Black Panther, The Incredible Hulk und BlackWidow: Die Ausstellung “Marvel: Universe of Super Heroes”, die weltweit schon Millionen begeisterter Besucher:innen angezogen hat, gastiert zum ersten Mal in Europa: In 16 Räumen der Messe Basel können Fans des Marvel-Universums Originalzeichnungen, Sammlerobjekte, Comic- und Animationskunst, echte Kostüme, Requisiten aus Hollywood und interaktive Elemente entdecken, die den Besuch der größten Marvel-Ausstellung aller Zeiten zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie machen. Mit im Gepäck sind außerdem erstaunliche Geschichten und faszinierende Erzählungen über die legendären Charaktere und die fantastische Welt der Superhelden. Angefangen beim Marvel Universum im New York der 1940er Jahre bis in die Gegenwart zeigt die Ausstellung den Einfluss der Superhelden auf die globale Popkultur. Beim Rundgang durch die geheimnisvolle Spiegeldimension von Doctor Strange taucht das Publikum in die Geschichte ein oder posiert mit lebensgroßen Figuren von Black Panther oder Spider-Man für ein Selfie.

„Marvel: Universe of Super Heroes“. Messe Basel, Halle 1.2, Messeplatz 10, Basel. Di-So: 10-18 Uhr. Bis 31.08.24. Tickets und Führrungen: www.superhero-exhibition.com