Die Gier, das Tier: Offenburger Marquee X veröffentlicht Single „Wegen Dir“

Der aus Offenburg stammende Sänger und Künstler Marquee X veröffentlichte Anfang Juli seine bereits zweite Single unter dem Titel „Wegen Dir“ – zeitgleich erschien auch ein gleichnamiges Musikvideo zum Track.

In „Wegen Dir“ dreht sich alles um die Gier. Der Track soll eine Hommage an das Werk „Gier“ des bekannten Kabarettisten Wilfried Schmickler sein, der mit seinem legendären Auftritt 2011 in „Neues in der Anstalt“ diesem ungezügelten Verlangen nach Mehr ein ganzes Stück widmete. Dezidiert beschreibt er dort die Zusammenhänge von Gier und Neid, wie sie einander begünstigen und bestärken und was genau aus dieser Mischung der zutiefst menschlichen Gefühlswelt entstehen kann. Mit freundlicher Genehmigung von Wilfried Schmickler kreierte Marquee X eine für die aktuelle Zeit passende Version des Werkes, begleitet von einer rocklastigen Musikkulisse, die jedoch viel zarter daherkommt, als man auf den ersten Blick vermuten mag.

„In der Welt der Musik bewege ich mich seit Kindheit an. Mein treuster Wegbegleiter. Zuhörer. Mutmacher. Seelentröster. Diesem Ort möchte ich weiterhin die Flügel bieten, Freiheit liefern. Aus diesem Grund erschuf ich die Kunstfigur Marquee X. Düster und Hell. Aggressiv und verletzlich. Provokant und verständlich. Krieger und Diplomat. Denn ich glaube an eine gemeinsame Zukunft. Eine Zukunft für Mensch, Tier, Natur und Frieden. Wir sind nicht alleine auf dieser Welt. Vielleicht etwas sturköpfig. Aber gemeinsam“, so der Künstler Marquee X zu seinem Werk.