Völkerverständigung: Deutsch-Französischer Chor Freiburg

Weihnachten ist ein Fest, das die außergewöhnliche Kraft besitzt, Menschen miteinander zu verbinden. Manchmal sogar Feinde, wie Tausende von Soldaten, die 1914 in den Schützengräben des ersten Weltkriegs die Waffen niederlegten um gemeinsam Weihnachten zu feiern. Verstärkt wird dieses Gefühl der Gemeinschaft durch die Musik, beipsielsweise durch traditionelle Weihnachtslieder. Die völkerverständigende Kraft der Musik zwischen Deutschland und Frankreich ist seit knapp 50 Jahren zentrales Anliegen des Deutsch-Französischen Chors Freiburg. Dementsprechend besteht dessen Weihnachtsprogramm aus dem „Oratorio de Noël“ von Camille Saint- Sæns und dem „Weihnachtsoratorium“ (Teil I–III) von Johann Sebastian Bach. Beide Werke trennen mehrere hundert Jahre und dennoch gibt es viele Gemeinsamkeiten. Diese Verbindungen aufzuzeigen ist Aufgabe des dargebotenen Programms – an diesem Abend stehen vor dem Publikum die Solist:innen Mirjam Striegel (Sopran), Pascale Jonczyk (Mezzosopran), Hanna Roos (Alt), Tiago Oliveira (Tenor) sowie Lorenz Kaufer (Bass). Aufführung ist am 9. Dezember, 19 Uhr in der Evangelischen Kirche in Eichstetten am Kaiserstuhl und am 10. Dezember, 19 Uhr in der Pfarrgemeinde St. Petrus-Canisius in Freiburg-Landwasser.

