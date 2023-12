Über 345 Museen in Deutschland, Frankreich und der Schweiz mit dem Museums-PASS-Musées entdecken (inkl. Gutscheincode)

Kunstliebhaber:innen aufgepasst, denn wer die Museen in Deutschland, Frankreich und der Schweiz entdecken möchte, sollte sich den Museums-PASS-Musées genauer ansehen. Mit über 345 Museen in drei Ländern bietet der Pass kulturelle Vielfalt und Kunsterlebnisse vom Feinsten in diversen Museen, Schlössern und Gärten. In den teilnehmenden Institutionen können kostenlos und unbegrenzt alle Dauer- und Sonderausstellungen besucht werden. Auch Familien und Großeltern kommen nicht zu kurz: bis zu 5 Kinder (auch ohne verwandtschaftliche Beziehung) dürfen gratis mit ins Museum.

Für jeden Geschmack ist hier etwas dabei: sei es für die anspruchsvollen Kunstliebhaber:innen in einem der zahlreichen, weltweit renommierten Kunstmuseen; für historisch Interessierte – ob zum Thema Antike, Mittelalter oder Neuzeit -; für Familien in Gärten und Freilichtmuseen oder allen, die sich für Wissenschaft und Technik begeistern.

Inhaber:innen des Museums-PASS-Musées profitieren zusätzlich durch ein individuelles Kulturangebot. So werden regelmäßig digitale Veranstaltungen geboten sowie zweimal jährlich Reisen zu verschiedenen Destinationen in Europa – ganz im Sinne von: Grenzenlos Kulturvielfalt genießen! „Die Kulturlandschaft im Tätigkeitsgebiet unseres Vereins ist ausserordentlich reichhaltig. Mit dem Museums-PASS-Musées verfügt man nicht nur über einen preisgünstigen und einfachen Zugang zu den Museen, man hat auch einen guten Überblick über das Angebot und kann – mit etwas Glück – an Veranstaltungen teilnehmen und Gleichgesinnte kennenlernen“, erläutert Hans-Rudolf Sutter, ehemaliger Präsident des Museums-PASS-Musées.

