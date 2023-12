Der Freiburger Weihnachts-Circus Circolo vom 20. Dezember bis 06. Januar 2024 (Verlosung!)

Auf Händen und Füßen, ein oder zwei Rädern, vier Pfoten, in der Luft sowie am Boden reisen Künstler:innen aus aller Welt im Dezember nach Freiburg, um vom 20. Dezember bis 6. Januar 2024 die zauberhafte Show des Weihnachts-Circus Circolo zu bereichern. Dieser schlägt auch in diesem Jahr wieder seine Zelte auf dem Messegelände Freiburg auf und bietet großen und kleinen Zirkusfans eine unvergessliche Show mit atemberaubender Akrobatik, abwechslungsreichen Showeinlagen und mitreißender Musik.

International renommierte Artist:innen und Künstler:innen sowie das Circolo-Orchester entführen das Publikum in die schillernde Welt des Zirkus. Mit Charme, Witz und Esprit führt baden.fm­ Moderatorin Julica Goldschmidt durch das Programm.

Das Veranstalter-Trio Christoph, Adelheid und Junlin Mack hat für den diesjährigen Weihnachtszirkus Circolo wieder ein einzigartiges Programm zusammengestellt.

Ulrich Kahlert alias UliK baut seit über 30 Jahren außergewöhnliche Maschinen und tritt mit diesen auf der ganzen Welt auf. Auf dem Festival Mondial du Cirque de Demain wurde er 2018 mit dem Innovationspreis des Cirque du Soleil geehrt. Dieses Jahr wird UliK in Freiburg mit dem Artisten Johann Prinz sein neues Werk vorstellen: den RoboPlane – man darf gespannt sein!

Seit zehn Jahren wirbelt das Trio Jakubovskyi durch die Lüfte – die herausragenden Kunstturner und Trampolinspringer sorgen für reichlich Wirbel in der Manege! Steve Rawlings hebt die Grenzen zwischen Stand-up-Comedy und Bewegungstheater auf. Die unterhaltsame Mischung aus britischem Humor, Typenkabarett und artistischem Können ist fesselnd. Mal jongliert er mit Möbelstücken, dann setzt er beinahe seinen Kopf in Brand.

Das vollständige Programm unter www.circolo-freiburg.de | Tickets bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen, online unter www.reservix.de und direkt beim Veranstalter unter Tel. 07641-9335555

Wir verlosen 2×2 Tickets für den exklusiven „Udo Jürgens Abend“ im Circolo am 16. Dezember, 19 Uhr im großen Circolo-Zelt. Senden Sie eine Mail mit dem Stichwort „Udo Jürgens“ im Betreff und Ihren Kontaktdaten (Name, Telefonnummer) bis 11. Dezember an redaktion@kulturjoker.de. Viel Glück!

