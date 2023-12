Gutes tun, Freude schenken: Zum 14. Mal starten AWO und Sparkasse ihre Weihnachtspäckchenaktion

Die Weihnachtspäckchenaktion von AWO-Freiburg und Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau startet wieder. Noch bis 14. Dezember können Schuhkartons mit Weihnachtspräsenten bestückt in allen Standorten der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau abgegeben werden sowie in der AWO-Geschäftstelle in Freiburg-Weingarten. Schenken und Spenden für ältere Menschen, die an Weihnachten alleine sind oder wenig Geld haben ist Sinn und Zweck der Aktion.

„Wir wollen alten Menschen eine Freude bereiten“, erklärt Petra Winterhalter, AWO-Freiburg. „Viele haben oft nur eine geringe Rente oder sind alleine. Bei einigen kommt auch beides zusammen. Gerade zu Weihnachten fällt das oft besonders ins Gewicht.“ Das Verteilen der Päckchen übernehmen die beteiligten Einrichtungen der sozialen Dienste der AWO.

Die gespendeten Päckchen werden ab 12. Dezember weihnachtlich verpackt. Dank Geldspenden aus der Bevölkerung können zudem rund 400 leere Schuhkartons mit Geschenken gefüllt werden. Seit Beginn der Aktion wurden rund 12.500 Weihnachtspäckchen verschenkt.

