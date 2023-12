Die Brauerei Waldhaus räumt kräftig ab

Dass in der familiengeführten Privatbrauerei Waldhaus im Südschwarzwald seit 190 Jahren mit größter Leidenschaft und Sorgfalt ganz besondere Bierspezialitäten eingebraut werden, ist weit über die Berge der Region bekannt. Auch ihre langjährige Passion für das Sammeln von Qualitätsauszeichnungen für ihre einzigartigen Biere ist schon lange kein Geheimnis mehr.

Nun feiern die engagierten Mitarbeiter:innen gemeinsam mit ihrem Chef Dieter Schmid eine „Grenzüberschreitung der ganz besonderen Art“. „Denn,“ so Geschäftsführer Dieter Schmid, „jetzt haben wir sogar die 1.000er Marke geknackt“. Damit meint der studierte Braumeister und Betriebswirt die nun insgesamt über 1.000 nationalen und internationalen Qualitätsauszeichnungen, mit welchen das mittelständische Unternehmen in den letzten Jahrzehnten für höchste Qualität prämiert wurde. „Auch wenn es den Anschein machen könnte, dass eine weitere Qualitätsauszeichnung nichts Außergewöhnliches mehr für uns ist, freuen wir uns jedes Mal wieder riesig, wenn unabhängigen Juroren unsere Bierspezialitäten genauso gut schmecken wie uns.“, so Schmid.

Rund um den Globus hat die Privatbrauerei bereits Auszeichnungen erhalten und viele können sich wahrlich sehen lassen: World‘s Best Pilsner“, „World‘s Best Lager“ oder „World‘s Best Seasonal Lager“ sind nur einige der Superlative, mit denen die außergewöhnliche Qualität der Waldhaus Bierspezialitäten bestätigt wurde.

Doch dem nicht genug: In den letzten Jahren wurden den Bieren nicht weniger als 275 Medaillen von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft »DLG« verliehen – alleine davon 182-mal »GOLD«. Weitere Superlative sind die 24 GOLD-Medaillen in Folge, die von der DLG dem Waldhaus »Diplom Pils« verliehen wurden. Diese Serie ist für ein Pils weltweit einmalig!

Die einzigartige Glanzleistung der Privatbrauerei Waldhaus war nun in einer feierlichen Runde in Berlin einer besonderen Würdigung wert. Der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir, überreichte der Schwarzwälder Brauerei in der Landesvertretung Baden-Württemberg den Bundesehrenpreis für ihren besonderen Qualitätsanspruch.

„Der Bundesehrenpreis ist wie ein Ritterschlag für uns Brauer“ sagt Steffen Müller, 1. Braumeister der Privatbrauerei Waldhaus. Denn geadelt wurden auch dieses Jahr nur 12 der 1492 deutschen Brauereien. „Ein toller Erfolg für Waldhaus und natürlich auch für unsere Kunden, die erneut Bestätigung darin erfahren, dass die Bierspezialitäten aus Waldhaus zur Spitzenklasse in Deutschland gehören“, freut sich Schmid über den Bundesehrenpreis, der schon fünf Mal an Waldhaus verliehen wurde.

Das »Institut Monde Selection« sowie das »International Taste Institute«, beide mit Sitz in Brüssel, sind ebenfalls von den höchsten Qualitätsansprüchen der Waldhaus Biere begeistert und haben die besondere Braukunst von Waldhaus ebenfalls aktuell mit der höchsten Auszeichnung, wie zum Beispiel dem »Diamond Award« für den Hopfensturm, prämiert. Diese herausragende Auszeichnung erhält ein Produkt nur, wenn es in einem Zeitraum von 10 Jahren mindestens 7-mal mit 3 Sternen ausgezeichnet wurde.

Doch die Bierbrauer aus Waldhaus können diese Titel sogar noch einmal toppen. Denn mit dem weltweit anerkannten Titel „World‘s Best Pilsner“ wurde die Brauerei Waldhaus beim „World Beer Award“ in Großbritannien global an die Spitze höchster Braukunst katapultiert – und das bereits zum 4. Mal.

Und sogar beim »World Beer Cup« in Seattle/Washington, USA, dem größten und bedeutendsten Bierwettbewerb weltweit, bei dem über 2.000 Biere aus über 50 Ländern bewertet werden, konnte Waldhaus bereits hervorragende Qualitätsauszeichnungen nach Deutschland holen. So wurde unter anderem das »Sommer Bier« gleich zweimal zum weltweit besten Leichtbier aufs Siegertreppchen gestellt.

Was sind die Zutaten für so ein Erfolgsrezept? Schmid fasst es zusammen: „Niemals stehen bleiben und dabei immer die Traditionen im Auge behalten. Denn neue Wege gehen ist unerlässlich, doch Gutes muss gut bleiben dürfen. Auf dieser Gratwanderung schafft es Waldhaus seit 190 Jahren, die Qualitätsgrenzen stets ein kleines bisschen in Richtung unendliches Genusserlebnis nach oben zu verschieben. Wahrscheinlich liegt es aber auch einfach daran, dass wir unsere Biere selbst so sehr lieben und deshalb wohl selbst die kritischsten Kunden sind.“ Für Steffen Müller ist das Erfolgsrezept für seine Biere glasklar: „Die ausschließliche Verwendung von naturbelassenen Aromahopfendolden spielt für mich die wichtigste Rolle, denn nur 2 % aller deutschen Brauereien leisten sich diesen Luxus noch. Aber auch die Besonderheit, dass die Brauerei fünf eigene Quellen aus dem Urgestein des Schwarzwaldes besitzt, bieten mit ihrem kristallklaren, weichen Brauwasser erstklassige Voraussetzungen für unsere Biere.“

Der Familienmensch, Geschäftsführer und Braumeister Dieter Schmid fasst zusammen: „Summa summarum ist unser Erfolg immer das Ergebnis einer tollen Leistung meines gesamten Teams. Nur so schaffen wir es nicht nur die Juroren, sondern auch die vielen Bierliebhaber und unsere anspruchsvollen Kunden immer wieder von der Marke Waldhaus zu begeistern.“