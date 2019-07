Verlosung | Juli 2019 | von Redaktion

Verlosung: Der CHI in Donaueschingen präsentiert Pferdesport auf hohem Niveau

Spitzensport, eine bunte Ausstellungswelt und eine ganz besondere Atmosphäre: Das gibt es beim 63. CHI Donaueschingen im August. Neben den Disziplinen Springen, Dressur und Vielseitigkeit werden 2019 die Europameisterschaften im Gespannfahren ausgetragen. Der Kultur Joker verlost Tickets.

© www.sportfotos-lafrentz.de

Der CHI Donaueschingen lockt jährlich Jung und Alt aus der gesamten Bunderepublik und dem benachbarten Ausland in den Fürstlich Fürstenbergischen Schlosspark. Das Traditionsturnier verfügt über eins außergewöhnliche Ambiente, das sich durch Spitzensport, die bunte, vielseitige Ausstellungswelt mit dem NaturEnergieKinderland, einem lehrreichen Aktionszirkel, Ponyführen und Gastronomie für jedermann auszeichnet.

Von Donnerstags, 15. August, bis Sonntag, 18. August 2019, wird Spitzensport in den Disziplinen Springen, Dressur, Vielseitigkeit und Gespannfahren geboten. Besonderes Highlight sind in diesem Jahr die Europameisterschaften im Gespannfahren. Die Europameisterschaftsteilnehmer werden am Donnerstag ein Warm-Up auf dem Platz fahren, bei dem alle Gespanne einzeln vorgestellt werden. Am Abend werden sie dann feierlich in der Stadt präsentiert und finden sich zu einem festlichen Empfang in den Donauhallen zusammen.

Ab Freitag beginnen dann die Wertungsprüfungen mit der Dressur. Die zweite und wohl spannendste Wertungsprüfung findet am Samstag mit dem Marathon statt, welcher durch den kompletten Fürstlich Fürstenbergischen Schlosspark führt. Die alles entscheidende Prüfung findet dann am Sonntag statt. Im Hindernisfahren entscheidet sich, wer am Ende den Titel Europameister 2019 tragen darf. Der CHI Donaueschingen ist mit seiner Mischung aus Spitzensport, Ausstellung und Kinderprogramm ein Eventerlebnis für die ganze Familie.

Verlosung:

Der Kultur Joker verlost jeweils 5 x 2 Eintrittskarten für den Donnerstag, 15. August, den Samstag, 17. August, und den Sonntag, 18. August.

Um zu gewinnen, schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff “CHI” an gewinnspiel@kulturjoker.de.

Bitte geben Sie neben Ihrer vollständigen Anschrift und Telefonnummer auch den gewünschten Tag (Donnerstag, Samstag oder Sonntag) an.

Einsendeschluss ist Montag, der 5. August um 12 Uhr.

Gewinnerinnen und Gewinner werden telefonisch benachrichtigt, die Eintrittskarten werden ihnen im Anschluss per Post zugestellt.

Datenschutz-Hinweis: Ihre Daten werden lediglich zur Abwicklung der Verlosung und zur Zusendung des Gewinns erhoben und nicht an Dritte weitergegeben.

Nach Abschluss der Verlosung werden Ihre Daten gelöscht. Durch Ihre Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden.

Was: Internationales S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier – CHI Donaueschingen

Wann: 15. – 18. August 2019

Wo: Reitstadion im Schlosspark, Stadionstraße, 78166 Donaueschingen

Web: www.escon-marketing.de