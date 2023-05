­Ungehaltene Reden ungehaltener Frauen: Ausschreibung 2023

Frauen in allen Bereichen der Gesellschaft sind eingeladen, am 10. Dezember 2023 im Kasseler Rathaus eine ‚ungehaltene‘ Rede zu halten! Dazu rufen die Stiftung Brückner-Kühner und der Verlag S. Fischer Theater und Medien in Kooperation mit dem Archiv der deutschen Frauenbewegung, der Stadt Kassel und hr2-kultur auf. „Wir laden alle Frauen ein, sich mit einer ungehaltenen Rede zu bewerben, um als eine von sechs Rednerinnen am 10. Dezember 2023, dem Tag der Menschenrechte, das Wort ergreifen zu können. Die Reden werden im Kasseler Rathaus vor Publikum gehalten und vom Kulturradio des Hessischen Rundfunks aufgezeichnet und gesendet.“ Inspiration für das Projekt ist u.a. die Schriftstellerin Christine Brückner (1921–1996), die mit ihren als Buch und auf der Bühne sehr erfolgreichen Monologen „Wenn du geredet hättest, Desdemona. Ungehaltene Reden ungehaltener Frauen“ (1983) die Idee geliefert hat – der 10. Dezember ist übrigens auch der Geburtstag der Schriftstellerin.

Der Aufruf richtet sich an jede Person, die sich als Frau identifiziert und etwas zu sagen hat. Das Thema ist dabei frei wählbar, sollte aber von gesellschaftlicher und persönlicher Bedeutung sein. Die Reden sollten deutschsprachig und ungefähr 10 Minuten lang sein. Da es auch der Vortrag eine Rolle spielt, müssen alle Reden als Video auf ungehalten.net eingereicht werden. Die Einreichungsfrist endet am 31. Juli 2023.

Im Herbst wird eine Jury schließlich aus allen Einreichungen die sechs Reden für den 10. Dezember auswählen. Alle eingeladenen Rednerinnen erhalten für ihren Vortrag ein Honorar von jeweils 500 Euro und die Erstattung der Reise- und Übernachtungskosten.

Das Projekt fand 2021 seinen Anfang: Dem ersten Aufruf folgten 119, dem zweiten 98 Frauen, von denen jeweils sechs ins Kasseler Rathaus eingeladen wurden. Die Veranstaltungen steiß auf großes Interesse, sodass der S. Fischer-Verlag 19 Reden in seiner Zeitschrift „Neue Rundschau“ veröffentlichte sowie im Februar 2023 die Anthologie „Sag jetzt nichts, lass mich zu Ende reden“ mit einer Auswahl von 24 Reden aus dem Jahr 2022.

Weitere Infos: ungehalten.net