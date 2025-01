Ungebremster Entdeckergeist: Die 21. MUNDOLOGIA lockt mit spektakulären Reiseabenteuern und atemberaubenden Fotos auf Großleinwand vom 30. Januar bis 1. Februar ins Konzerthaus Freiburg

Action, Grenzerfahrungen und die Schönheit der Natur prägen die 21. MUNDOLOGIA. Vier Tage lang, vom 30. Januar bis 2. Februar 2025, findet wieder das größte Vortrags-Festival der Welt im Konzerthaus Freiburg statt. An den vier Tagen kommen weltberühmte Abenteurer und Reisefotografen nach Freiburg, darunter das Kletterass Alexander Huber, der legendäre US-Tierfotograf Art Wolfe und Extrem-Aussteiger Wolfgang Clemens. Auch Vollblutabenteurerinnen werden auf der Bühne stehen, darunter die Niederländerin Tamar Valkenier sowie die weitgereisten Schwestern Lisa und Julia Hermes (Interview mit den Schwestern in der aktuellen UNIversalis).

Der Drang, einen Berggipfel zu erklimmen, aus eigener Kraft einen Kontinent zu durchqueren oder die Vielfalt der Arten und Kulturen mit den eigenen Augen sehen zu wollen, scheint den Menschen im Blut zu liegen. Neugier und Tatendrang sind unbegrenzt – ganz besonders bei den Referent:innen. Mit genau dieser Energie wird das Festival am 30. Januar, 19:30 Uhr, von Alexander Huber, Teil des berühmten Huberbuam-Gespanns, eröffnet. In seinem Vortrag „Zeit zum Atmen – Grenzgänge in der Welt der Berge“ zeigt er unglaubliche Bilder kreativer Freikletterei.

Am Freitagnachmittag, 16 Uhr, steht eine Premiere auf dem Programm: Der international ausgezeichnete Freiburger Naturfotograf Klaus Echle beweist in seinem neuen Vortrag „Wildnis vor der Haustür 2“ sein Talent, das geheime Leben unserer Tierwelt sichtbar zu machen. Seine Geschichten sind bezaubernd und begeistern die ganze Familie. Ernster und gleichzeitig sehr eindrucksvoll wird es Freitagabend. Daniela Widmer und David Och werden in „Und morgen seid ihr tot“ um 20 Uhr von ihrer Geiselhaft bei den Taliban berichten und dabei Einblicke in eine uns fremde Welt geben.

Wunderwelt Erde

Reisereportagen voller Überraschungen und magischer Momente erwartet das Publikum am Festivalsamstag. In „Bikepacking Europa“ (11 + 14 Uhr) geht es mit Tobias Renggli in 44 Länder und auf 44 Berge. „Wunderwerk Erde“ (12 Uhr) des Geowissenschaftlers Christian Klepp zeigt atemberaubende Fotografien unseres Planeten im Wandel. Dirk Schäfers „Namibia – Land der Extreme“ (16 Uhr) beeindruckt mit spektakulären Landschaften und mitreißenden Geschichten. Der badenova Talk lädt um 16:15 Uhr zu einem Meet & Greet mit Christian Klepp und Klaus Echle zum Thema „Verantwortung für unsere Zukunft“ ein.

„Die Vollzeit-Abenteurerin“ (17 + 20:15 Uhr) Tamar Valkenier wurde für die Story ihres Vortrags bei den Discovery Days ausgezeichnet, der Playboy nannte sie die „abenteuerlichste Frau der Welt“. Und am Samstagabend zeigt der legendäre US-Starfotograf Art Wolfe sein neues, weltumspannendes Projekt „Wild Lives – die außergewöhnlichste Tierwelt unseres Planeten“ – ein herausragendes Festival-Highlight um 20 Uhr!

Idealistinnen, Aussteiger und Überflieger

Der Sonntag beginnt mit „Nordwegs – eine etwas andere Reise nach Skandinavien“ (10:30 Uhr). Auf dem Weg zum Polarkreis arbeiten Thea und Christof Gerlitz gegen Kost und Logis, wobei sie Land und Leuten besonders nah kommen. „Island – atemberaubend faszinierend“ (11 Uhr) ist eine visuell und musikalisch außergewöhnliche Show des Fotografen Stefan Erdmann und der Sängerin Isgaard. Und die Schwestern Lisa und Julia Hermes haben sich gemeinsam auf die Suche nach gelebten Utopien begeben. Ihr Vortrag „Suche nach Utopia“ (13:30 + 16:30 Uhr) ist eine inspirierende Geschichte über die Kraft von Gemeinschaften und den Traum von einer besseren Welt. Pascal Violo zeigt „Kanada und Alaska – Into the Wild“ (14:30 Uhr) und Newcomer Fabian Gebert „Westafrika“ (17 Uhr) – eine abenteuerliche Backpacking Reise von Benin bis nach Senegal. Eine Legende unter Weltenbummlern und ein Garant für unzählige abenteuerliche Geschichten ist Wolfgang Clemens alias „Gangerl“. In „Für immer Ausgestiegen – mit 80 Jahren um die Welt“ (18 Uhr) erzählt er mit viel Humor von seiner verrückten Lebensgeschichte. Mit großartigen Aufnahmen aus der Luft endet das bildgewaltige 21. MUNDOLOGIA-Festival. Chrigel Maurer ist „Der Überflieger“ (19:30 Uhr) und nimmt die Zuschauer:innen per Gleitschirm und zu Fuß mit über die Alpen.

Vor und zwischen den Vorträgen gibt es auch in den Foyers des Konzerthauses einiges zu entdecken. Erstmals ist die berühmte World Press Photo Exhibition im Konzerthaus zu sehen, die die Siegerfotos der verschiedenen Kategorien des World Press Photo Award zeigt, dem weltweit größten und international anerkannten Wettbewerb für Pressefotografie. Außerdem werden die Siegerbilder des CEWE Photo Awards „Our world is beautiful“ ausgestellt. Daneben präsentiert die große MUNDOLOGIA-Messe wie gewohnt namhafte Firmen mit den Schwerpunkten Reise, Fotografie und Outdoor. Besuchende können sich vor Ort umfassend beraten lassen, Produkte vergleichen und Serviceleistungen in Anspruch nehmen. Der Besuch der Messe und Ausstellungen ist in allen Festivaltickets enthalten. Wer Lust hat, selbst aktiv zu werden, sollte einen Blick in das Workshop- und Seminarprogramm mit unterschiedlichen fotografischen Themen werfen.

Weitere Infos, Vorträge und Tickets: www.mundologia.de