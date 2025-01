Leuchtende Winterwelt: Die Blumeninsel Mainau verwandelt sich in einen bunt schillernden Christmas Garden

Dieser Winter wird strahlend schön, denn bis zum 6. Januar verwandelt der Christmas Garden die Blumeninsel Mainau in ein stimmungsvolles Lichtwunder! Für die kommende Saison hat das Kreativteam viele neue audiovisuelle Lichtinstallationen entworfen. So hält auch der neu gestaltete Rundweg im Christmas Garden viele funkelnde Überraschungen für das Publikum bereit. Christian Doll, örtlicher Veranstalter und Geschäftsführer der C² Concerts GmbH: „Die Insel Mainau stellt schon für sich genommen ein einzigartiges Kulturhighlight dar. Wir freuen uns daher jedes Jahr aufs Neue darauf, den Christmas Garden an diesem außergewöhnlichen und historisch bedeutsamen Ort umzusetzen.“

Es ist ein wahrlich eindrucksvoller Spaziergang, den Besuchende auf dem rund drei Kilometer langen Rundweg des Christmas Garden Insel Mainau begehen. Hier taucht man in das schimmernde Glanzmeer ein und erlebt zugleich einen kostbaren Moment der Entschleunigung inmitten des vorweihnachtlichen Trubels.

Christmas Garden Insel Mainau. Bis 06.01.25. Täglich 17-21:30 Uhr, letzter Einlass um 20 Uhr. Geschlossen am 2./3./24./31.12. Tickets: christmas-­garden.de/mainau