Kurze Tage, lange Nächte – Schmökertime! Hier ein paar kunterbunte Perlen aus dem Meer der Kinderbuch-Neuerscheinungen

Richtig dick, richtig toll ist das „Bilderbuchfest“ – eine Schatzkiste voll zeitloser und neuer Klassiker, des Thienemann Verlags anlässlich seines 175-jährigen Jubiläums zusammengestellt. So gibt es ein Wiedersehen mit Otfried Preußlers Kleiner Hexe, Max Kruses Urmel aus dem Ei, Michael Endes Jim Knopf, dem karierten Elefanten Elmar, dem frechen Raben Socke oder dem tollpatschigen Dr. Brumm. Vierzehn Bilderbuchgeschichten in einem Sammelband, lustig, poetisch und spannend, vor allem ganz neu und frisch von bekannten Illustratorinnen und Illustratoren in so unterschiedlichen Stilen und Techniken bebildert, dass gleich drei Generationen ihre Freude daran haben werden.

Halb sieben Uhr morgens: Toni ist schon angezogen, seine große Schwester noch im Bett, Oma im Bad und Baby Elias quatscht Mama im Elternschlafzimmer voll. Ganz normaler Alltag, aber für jeden anders. „Lina findet aufstehen scheußlich“ kommentiert ein einziger Satz das Teenagerleid von aufgezwungenen Lebensrhythmen, zumal Kater Oscar gerade erst von seiner Nachttour zurück ist und sich jetzt genüsslich auf Linas Decke zusammenrollt. Um halb 8 sieht man die ganze Familie mehr oder weniger munter zusammen am Frühstückstisch, dann trennen sich ihre Wege…- Geballtes Leben mit kleinen und großen Momenten gibt es auf den fein gestrichelten, mit viel Dynamik und liebevollem Witz pointierten Panels im Bilderbuch „Tonis Tag“ zu entdecken, das seine Familienmitglieder parallel durch ihren Tag begleitet. So entstehen entlang der Uhrzeit sieben Fortsetzungsgeschichten, die sich immer wieder kreuzen. Großartiges Bilderbuch-Kino!

„Mukkekukke“ – so der Titel dieses ganz besonderen Bilder-Hörbuchs: Denn hier kann man wirklich Musik lauschen und dabei die passenden Comics von siebzehn der besten deutschsprachigen Comic- und Kinderbuchzeichner*innen gucken: Anke Kuhl, Nadia Budde, Axel Scheffler, Philip Waechter, Jutta Bauer oder Tanja Esch – jede und jeder hat zu einem der 23 hier präsentierten Liedern eine Bildergeschichte gezeichnet, mal erzählerisch, mal assoziativ interpretierend. Ihre Stile sind so vielfältig wie ihre musikalischen Vorlagen: Ob Beet­hovens „Flohlied“, Rossinis „Katzenduett“ oder Franz Schuberts „Biene“, ob „Hurra“ von den Ärzten oder Songs von Max Raabe, Wir sind Helden oder Rocko Schamoni – die Bilder lassen tief eintauchen. Die Playlist in der richtigen Reihenfolge gibt’s dann per QR-Code.

Echtes Schlauberger-Futter für lange Winterabende ist „Die erste Achterbahn der Welt“ – ein superspannendes Sammelsurium der rekordverdächtigen Erfindungen. Ob Skateboard, Supermarkt oder Smartphone, Teddybär oder Toilette, Bläschenfolie oder Burger, Luftballon oder Fußball, Judo, Youtube oder Zauberwürfel – zu allem gibt es hier interessante, locker-leicht erzählte Hintergrund-Infos und Anekdoten in knallbunten, lustigen Comics. Wer waren die jüngsten Erfinderinnen und Erfinder? Wie meldet man ein Patent an? Gibt es Tarn­umhänge, Superaugen und Sumpfschnorcheln wirklich? Ein rundum gelungenes Sachbuch mit prallem Wissen und hohem Spaßfaktor.

Das Bilderbuchfest. Thienemann Verlag, Stuttgart 2024

Lilli L´Arronge: Tonis Tag. Klett Kinderbuch, Leipzig, 2024

Anke Kuhl, Moni Port (Herausgeberinnen): Mukkekukke – Comics zu Musik. Reprodukt Verlag, Berlin 2024.

Mike Barfield/Franziska Höllbacher: Die erste Achterbahn der Welt. Übersetzt von Gundula Müller-Wallraff. Knesebeck Verlag, München 2024.