Und wann kann ich wieder zu meiner Zwiebelfeuerfresserkunst zurückkehren?: Sammlung Prinzhorn und Universitätsbibliothek Heidelberg stellen Briefe der Künstlerin Elfriede Lohse-Wächtler online

2021 konnte das Museum Sammlung Prinzhorn in Heidelberg den Nachlass der Ausnahmekünstlerin Elfriede Lohse-Wächtler erwerben. Vor kurzem wurde der bedeutendste dokumentarische Teil ihres Nachlasses – ihre Briefe – online zugänglich gemacht. In Zusammenarbeit mit der Universitätsbibliothek Heidelberg wurden diese digitalisiert und stehen nun auf der Plattform arthistoricum.net für Forschungszwecke zur Verfügung.

Die Briefe gewähren Einblicke in die Sorgen und Nöte der Künstlerin, in ihre Arbeitsprojekte und ihren Humor. Elfriede Lohse-Wächtler wird seit den 1990er Jahren als Künstlerin wiederentdeckt. Heute gilt sie als eine wichtige weibliche Vertreterin der deutschen Kunst zwischen den Weltkriegen, nicht zuletzt arbeitete sie im Kreise um Otto Dix, Conrad Felixmüller und Otto Griebel. Nach 1925 fand sie in Hamburg zu einer eigenen expressiven Variante der Neuen Sachlichkeit, hatte aber kaum finanziellen Erfolg. Einem ersten, kurzen Psychiatrieaufenthalt 1929 folgte eine besonders produktive Schaffensphase – zugleich kämpfte Sie mit dem sozialen Abstieg. 1931 ging sie zu den Eltern nach Dresden zurück und kam 1932 dauerhaft in die Landes-Heil- und Pflege-Anstalt Arnsdorf, wo sie weiterhin als Künstlerin arbeitete. 1940 wurde sie in der Tötungsanstalt Pirna-Sonnenstein von nationalsozialistischen Ärzten ermordet, als Opfer der so genannten „Euthanasie“. Ihre Kunst geriet in Vergessenheit und war lange Zeit von ihrer tragischen Lebensgeschichte überschattet. Aktuell widmet ihr das Ernst Barlachhaus in Hamburg anlässlich ihres 125. Geburtstages eine umfassende Einzelausstellung. Im Museum Sammlung Prinzhorn ist sie mittlerweile eine der Künstler:innen, deren Werke am häufigsten für externe Ausstellungen angefragt werden. Doch die vertiefte Erforschung ihres Lebens und und künstlerischen Schaffens hat gerade erst begonnen.