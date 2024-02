Umweltgeschichte und Zähmung des Rheins: Vortrag und Diskussion mit Dr. Joanne Yao im E-Werk

Der Traum von der Zähmung der Flüsse zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der modernen Welt. Er lauert im Herzen der Moderne, in unserem unerschütterlichen Glauben an den gradlinigen Fortschritt wie im Wunsch nach Ordnung, Vorhersehbarkeit und definierten Grenzen. Anhand der Umweltgeschichte des Rheins beleuchtet Dr. Joanne Yao, Lehrbeauftragte für Internationale Beziehungen am Queen Mary College (London), in ihrem Vortrag am 26. Februar, 19 Uhr die Begradigung des Rheins im frühen 19. Jahrhundert aus dem Blickwinkel der internationalen Politik. Als eines der ambitioniertesten europäischen Ingenieursprojekte war die Zähmung des Rheins die Erfüllung eines politischen Traums, der in anderen Weltgegenden Nachahmung fand. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Ausstellung „Steph Huang: the water that bears the boat“ statt. Die Künstlerin ist anwesend und diskutiert an diesem Abend ebenfalls mit.

