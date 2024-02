Geflutetes Papier: Die Staufener Galerie K zeigt Heinrich Mutters eindrucksvolle Zeichnungen – ein Spätwerk

Anlässlich des 100. Geburtstags von Heinrich Mutter werden in der Galerie K in Staufen noch bis zum 9. März Zeichnungen des Künstlers präsentiert. Das Medium wurde in den 70ern für Mutter zentral, er wandte sich von der Farbe ab und dem Bleistift zu. Zu diesem Zeitpunkt befand er sich in einer Krise und suchte die „Abrüstung von Farbe“. Mutter ist der Zeichnung insgesamt über ein Vierteljahrhundert hinweg und bis zu seinem Tod 1999 treu geblieben. Bis heute ist sein Name fest mit der Arbeit auf Papier verbunden.

Zugleich war Heinrich Mutter ein vielseitiger Künstler. Bis zu seinem 50. Lebensjahr arbeitete er als Maler wie als Zeichner. Bekannt war er auch für seine farbenfrohen Aquarelle, ebenso für kräftig ausgeführte Öl- und Acrylbilder. In den 70ern- und 80ern folgte die Lithographie. Darüber hinaus experimentierte er mit verschiedenen Techniken der Baukunst, von Sgraffito über Glas-Mosaik bis hin zu Beton-Skulpturen. Er verwirklichte zahlreiche „Kunst am Bau“-Aufträge.

Ende der 1970er Jahre entstanden Werke, die Landschaften am Tuniberg und im Kaiserstuhl zum Inhalt haben. Anfang 1980 folgten Landschaften, die vor allem atmosphärisch wirken. In der Ausstellung sieht man besonders, wie Ende der 1980er Jahre die landschaftlichen Elemente in den Hintergrund treten. Die ausgestellten Zeichnungen entstanden überwiegend zwischen den endenden 80ern und den späten 90er-Jahren. Mutter reizte dabei die Möglichkeiten des Materials voll aus, die Blätter sind gefüllt „mit einer Flut von changierenden Grautönen“, wie Dr. Antje Lechleiter bei der Eröffnung beschrieb. Ihr Fazit: „Ein Strich war für Heinrich Mutter das Resultat einer Handbewegung, eine Linie entsprang hingegen einem inneren Zustand und in diesem Sinne einer Frage – einer Frage, die und der sich der Künstler lebenslang stellte: Was ist Zeichnen?“ Dieser Frage geht auch die Ausstellung nach.

Heinrich Mutter, Zeichnung. Galerie K, Ballrechter Straße 19, Staufen. Öffnungszeiten: Donnerstag bis Samstag 15–18 Uhr und nach Terminvereinbarung. Bis 09.03.2024. galerie-k.art