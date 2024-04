Am 10. April, 18.30 Uhr lädt die BUND Ortsgruppe Freiburg und der BUND Regionalverbund südlicher Oberrhein zu einem Vortrag von Jürgen Resch in den Hörsaal 1010 der Universität Freiburg. Resch ist als Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe einer der bekanntesten Umweltaktivisten unserer Zeit. Der Vortrag mit dem Titel „Druck machen“ und das gleichnamige Buch geben Einblicke in das vielseitige Engagement der Deutschen Umwelthilfe.

Die zahlreichen Erfolge der DUH zeigen, wie erfolgreich Druck machen ist, ob es dabei um die Durchsetzung des Dosenpfands oder die Einrichtung von Umweltzonen geht. Seit über 20 Jahren arbeitet Resch auch gegen den Diesel-Abgasbetrug und zeigte bereits 2011 den Abgasbetrug von Volkswagen beim Bundesverkehrsministerium an.

Seit Jahrzehnten macht Resch trotz der erfolgreichen Arbeit immer wieder auch die Erfahrung: Der Staat kapituliert vor den Interessen großer Konzerne. Wider besseren Wissens bleiben Umwelt und Klima auf der Strecke. Wenn sich daran etwas ändern soll, müssen wir „Druck machen“, sagt Resch deshalb. Er beschreibt in seinem gleichnamigen Buch die Kumpanei zwischen Politiker:innen und Wirtschaftsunternehmen und wie sie aufgebrochen werden kann. In seinem Vortrag wird er davon berichten und zeigen, dass wir nicht machtlos sind und es sich lohnt für eine lebenswerte Zukunft einzusetzen.

Bildquellen Umweltaktivist Jürgen Resch erzählt in Freiburg von den Herausforderungen und Chancen, die der Kampf gegen die Industrielobby mit sich bringt: Foto: Steffen Holzmann