Traumreisen und Bergexpeditionen: Die MUNDOLOGIA ist zurück!

Endlich wieder Live-Vorträge: Nach 18 Monaten Corona-Pause startete die Mundologia-Reihe am 3. Oktober in die neue Veranstaltungssaison. Die Veranstalter Tobias Hauser und David Hettich versprechen im Herbst und Winter ein aufsehenerregendes Programm mit mehr als 60 Vorträgen.

Um behutsam nach der langen Pause zu starten, gab es am 3. Oktober im Kultur- und Bürgerhaus Denzlingen vier Vorträge zu sehen, die mit Abstandsregel und geringerer Besucherzahl präsentiert werden: Klaus Echle zeigte seinen Klassiker „Wildnis vor der Haustür“ um 11 und 14 Uhr. Am Abend stand Nachwuchs-Talent Joshi Nichell mit „Per Anhalter nach Feuerland“ auf der Bühne.

Im November ist dann ein großes Programm geboten: Am Feiertag, den 1. November geht es in Denzlingen mit Erik Peters auf eine faszinierende Leinwandreise durch Schottland sowie mit Maximilian Semsch auf dem E-Bike durch Deutschland. Der erste große Veranstaltungstag im Paulussaal Freiburg bringt am 14. November Stargast Hans Kammerlander auf die Bühne, der die Zuschauer zum „Manaslu – Dem Geisterberg“ entführt. Außerdem stehen an diesem Tag eine Reportage über Norwegen von Walter Steinbergund eine über Irak – Kurdistan des Freiburger Fotojournalisten und Mundologia-Preisträgers David Lohmüller auf dem Programm.

Am 15. und 16. November präsentiert die Mundologia Bergsteigerlegende Reinhold Messner live im Konzerthaus Freiburg. Er gehört zu den größten und bekanntesten Abenteurern und Bergsteigern unserer Zeit. In seiner neuen Live-Show setzt er sich noch einmal mit dem NangaParbat – seinem Schicksalsberg auseinander. Hier feierte er nicht nur seinen größten Erfolg, sondern erlebte auch ein Drama, das sein ganzes Leben veränderte. Untermalt mit Bildern und Filmen auf der riesigen Leinwand erzählt Reinhold Messner offen und schonungslos von Traum und Tragödie am Nanga Parbat.

Der Islamwissenschaftler und Fotojournalist Lutz Jäkel zeigt am 18. November in Müllheim seine bewegende Top-Reportage „Syrien – Erinnerungen an ein Land ohne Krieg“. Der Spieltag am 21. November bringt die Kanarischen Inseln (Stefan Erdmann) und die Rocky Mountains (Burgholzer/Hübl) ins Kultur- und Bürgerhaus Denzlingen. Am 22. und 23. November geht es im Bürgerhaus Seepark mit Kostya Abert per Wohnmobil nach Australien und mit dem Ehepaar Kürschner-Haas auf der Grande Traversata delle Alpi (GTA) zu Fuß durch die Westalpen.

