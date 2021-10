Die Katholische Akademie Freiburg lädt zum Vortrags- und Diskussionsabend „Gewalt und Männlichkeit – ein Beziehungsgeflecht“ am Dienstag, 12. Oktober, 19 Uhr ein.

Die Referent*innen des Abends sind Olmo Gölz vom Sonderforschungsbereich „Helden-Heroisierungen-Heroismen“, Freiburg, Andreas Heek von der Kirchlichen Arbeitsstelle für Männerseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz, Düsseldorf, Jonas Muth vom Projekt „Echte Männer reden“, Caritasverband Emmendingen e. V., und Martina Raab-Heck von der Freiburger Fachstelle Intervention gegen Häusliche Gewalt.

Die Expert*innen analysieren bei diesem Vortrags- und Diskussionsabend die sozialen Ursachen für den Zusammenhang zwischen Gewalt und Männlichkeit und zeigen Perspektiven auf, wie eine Entkopplung von Männlichkeit und Gewalt gelingen kann – in den Köpfen sowie im alltäglichen Verhalten.

Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Referat Frauen-Männer-Gender im Erzbischöflichen Seelsorgeamt und der Evangelischen Erwachsenenbildung Freiburg statt.

Anmeldung und Infos unter: www.katholische-akademie-freiburg.de.