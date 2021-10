Stimmen gegen Rassismus und Populismus: Ein deutsch-französisches Medien- und Blogprojekt für Studierende

Rassistische Geisteshaltungen, populistische Strömungen: Das Schüren von Hass, Wut und Vorurteilen gegen gesellschaftliche Gruppen ist im Alltag und im Digitalen allgegenwärtig. Populistische Bewegungen und ihre Meinungsführer*innen haben Aufwind. Die Spaltung der Gesellschaft wird von ihnen in Kauf genommen, provoziert und verstärkt.

Das Studierendenwerk Freiburg hat in Kooperation mit den oberrheinischen Universitäten und Studierendenwerken das deutsch-französische Blogprojekt „Stimmen gegen Rassismus und Populismus“ ins Leben gerufen. Studierende, die journalistisch arbeiten und über diese Themen berichten wollen, können an Online-Journalismus-Lernredaktionen zu den Themen Text, Film und Podcast teilnehmen. Professionelle Chefredakteur*innen stehen ihnen dabei von der Themensuche bis zur Veröffentlichung des Beitrags zur Seite.

Die Online-Lernredaktionen beginnen ab 20. Oktober. Vom 29. Oktober bis 2. November sind alle Teilnehmenden zu einem Präsenz-Workshop nach Freiburg eingeladen. Die Teilnahme ist für Studierende kostenfrei. Teilnahmeberechtigt sind Studierende der Universitäten und Hochschulen sowie der Verbände der Studierendenwerke und CROUS: Straßburg, Mulhouse, Lyon, Basel, Karlsruhe und Freiburg. Am Ende werden alle Beiträge in Deutsch und Französisch auf dem Blog “Stimmen gegen Rassismus und Populismus” veröffentlicht. Journalistische Vorerfahrung ist hilfreich aber keine Voraussetzung.

Anmelden kann man sich bis zum 15. Oktober bei Hugo Guenser: guenser@swfr.de

Weitere Infos: Blogprojekt – Studierendenwerk Freiburg-Schwarzwald (swfr.de)