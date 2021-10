Ein Mahnmal für den Frieden: Aktion „Monument In The Making: Rosa Luxemburg“

Im September fand im Rahmen der Biennale für Freiburg die Aktion „Monument In The Making: Rosa Luxemburg“ von Luiza Margan statt. Hierfür lud die Künstlerin zum kollektiven Binden eines Lorbeerkranzes ein. Über 8 Stunden wurde der Kranz von Politiker*in- nen, Aktivist*innen, Künst-ler *innen und zufälligen Passant*innen trotz durchgehenden Regens unterhalb des Siegesdenkmals gebunden, um diesen am Abend im Stadtgarten an der Stelle zu positionieren an der Rosa Luxemburg am 7. März 1914 eine pazifistische Rede hielt. Damit wurde der Lorbeerkranz symbolisch von der Siegesgöttin am Europaplatz der Friedensaktivistin Luxemburg im Stadtgarten überreicht. Inspiriert ist die Aktion von einem historischen Foto von Willy Pragher, welches das Siegesdenkmal 1962 während des Umzugs zeigt, in einem Moment in dem sich die Siegesgöttin verneigt und den Kranz auf Sandsäcken ablegt. Anlass ist der seit Jahren vergebliche Versuch Freiburger Initiativen, die Stadt Freiburg zur Errichtung einer Gedenktafel zu bewegen, die an die Rede Luxemburgs im Stadtgarten erinnert, zu der Berichten zufolge mehrere tausend Freiburger*innen 1914 in die Festhalle im Stadtgarten gekommen sind und in der eindringlich vor dem bevorstehenden ersten Weltkrieg gewarnt wurde. Nun ist durch den Lorbeerkranz zumindest temporär eine physische Erinnerung an dieses Ereignis im Stadtgarten platziert. Die Biennale für Freiburg und die Künstlerin hoffen, dass der Kranz dort möglichst lange liegen bleiben kann und durch diesen mehr Menschen von dem pazifistischen Engagement Rosa Luxemburgs und ihrer Rede in Freiburg erfahren werden. Die Aktion soll auch dazu anregen, langfristiger über die Gewichtung und Rolle von Denkmälern im öffentlichen Raum nachzudenken und die Debatte um die problematische Wiederaufstellung des Siegesdenkmals nicht aus dem Blick zu verlieren. Womöglich könnte der bronzene Lorbeerkranz dem am Sonntag gebundenen Lorbeerkranz folgen, der Siegesgöttin buchstäblich aus den Händen genommen werden und dauerhaft im Stadtgarten als ein Mahnmal vor kriegerischen Auseinandersetzungen und Aufruf zum Frieden positioniert werden.

Bildquellen Entstehen des Lorberkranzes: Foto: Biennale für Freiburg