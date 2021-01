Transkulturelles Online-Filmfestival: 17 ethnographische Filme kostenfrei entdecken (25.-31. Januar)

Im Rahmen eines Projekts haben Soziologie-Studierende der Universität Trier 17 ethnographische Filme ausgewählt, die bei einem transkulturellen Online-Filmfestival vom 25. bis 31. Januar kostenfrei für Interessierte zu sehen sind. Wer die Filme anschauen möchte, muss sich lediglich auf der Website www.transkulturelleskino.de registrieren.

Unter den 17 ethnographischen Filmen befindet sich unter anderem eine Dokumentation, die die berührenden Liebesgeschichten von vier iranischen Frauen erzählt. Andere Filme beschäftigen sich beispielsweise mit dem Alltag in und um einen Kali-Tempel in Indien oder widmen sich dem Leben eines alten Ehepaars in den Bergen Äthiopiens. „Ziel des ethnographischen Films ist es, den Protagonist*innen eine Stimme zu geben, einen Raum zu öffnen, sie ihre Geschichte erzählen zu lassen. Aus diesem Anspruch entsteht auch eine besondere ethische Verantwortung gegenüber den Repräsentierten“, erklärt das Organisationsteam des Filmfestivals.

Zum Programm des Filmfestivals gehören auch Interviews mit Filmemacher*innen, die Student*innen aus Trier geführt haben. Seit dem Sommersemester 2020 haben sie sich unter Leitung von Dr. Anett Schmitz und Prof. Dr. Michael Schönhuth in einem Studienprojekt mit dem unterrepräsentierten Genre „ethnologischer Film“ beschäftigt.

Weitere Infos und alle Filme unter: www.transkulturelleskino.de