Tomer Gardi am 9. Juni in der Buchhandlung in der Rainhof Scheune Kirchzarten

Der israelische Schriftsteller Tomer Gardi löste 2016 mit seinem Debütroman „Broken German“ (2016, Droschl, M) beim Bachmannpreis eine Debatte über die deutsche Gegenwartsliteratur aus. Nun erhielt er in diesem Jahr den Preis der Leipziger Buchmesse – ein Feuerwerk nannte die Jury sein Buch „Eine runde Sache“ (2021, Droschl, M), in dem es in unterschiedlichen, subtil aufeinander bezogenen Stilen und Genres um die Frage der Freiheit geht.

Zwei Künstler reisen durch sprachliche und kulturelle Räume. Fremdheitserfahrungen, Identität und das Leben als Künstler sind die Themen des Romans, in dem sich die beiden Handlungsstränge gegenseitig spiegeln. Zuerst schickt sich Tomer Gardi selbst, auf Deutsch verfasst, als literarische Figur mit einem Deutschen Schäferhund und dem Elfen- oder gar Erlkönig an seiner Seite auf eine surreal-abenteuerliche Odyssee. Im zweiten Teil, einem aus dem Hebräischen übersetzten historischen Roman, folgen wir dem im 19. Jahrhundert lebenden indonesischen Maler Raden Saleh von Java durch Europa und zurück nach Asien. Am 9. Juni, 20 Uhr kommt Tomer Gardi zu einer Lesung mit anschließendem Gespräch in die Buchhandlung in der Rainhof Scheune nach Kirchzarten.

