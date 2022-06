Die Universität Freiburg veranstaltet eine Veranstaltungsreihe zum Welttag der Ozeane

Anlässlich des Welttags der Ozeane und um für mehr nachhaltiges Handeln zu mobilisieren, veranstaltet die Universität Freiburg vom 8.-10. Juni eine spartenübergreifende Veranstaltungsreihe. Die installative Performance „Drive in“ mit 3D-Klangkompositionen von Christian Billian, den Walsounds von Heike Vester (Gründerin Ocean Sounds) und einer Performance der Choreografin Pilar Buira Ferre (Kulturraum Rosenhof) gemeinsam mit Studierenden der Universität eröffnet die Reihe und ist am Tag der offenen Tür (8. Juni, 9:30-20 Uhr) in der Alten Uni (Belfortstr. 17) zu sehen.

Seine Unterwassererlebnisse präsentiert Uli Kunz, Forschungstaucher und Moderator von Terra X, in der Fotografieshow “Leidenschaft Ozean“ im Harmonie Kino am 9. Juni, 18.30 Uhr. Im anschließenden Gespräch mit dem Schauspieler und Umweltaktivisten Hannes Jaenicke geht es um die Faszination aber auch die Bedrohung maritimer Ökosysteme und wie Meeresschutz effektiv umgesetzt werden kann.

Das abschließende Symposium „Global denken, lokal handeln – aber wie?“ in der Alten Uni (Belfortstr. 17) findet am 10. Juni, 9:30-16 Uhr statt und stellt die Fragen nach der Rolle von Werten wie Verzicht und Genügsamkeit für den lokalen Umwelt- und Meeresschutz und wie Menschen hierfür mobilisiert werden können. Geladen sind Timo Heimerdinger (Verzichtsforscher Uni Freiburg), Uli Kunz (Forschungstaucher), Jule Pehntund Elisabeth Gehrmann (Fridays For Future Freiburg), Anke Herold (Öko-Institut Berlin), Lisa Schairer (Unverpacktladen Glaskiste Freiburg), Andrea Mühlebach (Maritime Anthropologie Uni Bremen), Daniel Bichsel (Unterwasserwelten e.V.) sowie Karsten Goletz (Deutschen Meeresmuseum Stralsund). Die Veranstaltung ist auf 45 Personen begrenzt, um Anmeldung wird gebeten.

Weitere Infos und Anmeldung: www.cultures4dialogue.com