„Tod, Trauer, Musik“ – Die Basel Sinfonietta spielt das Requiem von Hans Werner Henze (16. Mai, 19 Uhr)

Am 16. Mai erklingt das Requiem von Hans Werner Henze (1926-2012) im Alten Kraftwerk in Basel. Unter der Leitung des Dirigenten Roland Kluttig, spielt das auf zeitgenössische Musik spezialisierte Sinfonieorchester die neun Instrumentalstücke des Requiem. Henze beschäftigte sich in seinem gesamten Werk mit großen Emotionen. Dabei spricht er der Musik eine gesellschaftlich und kulturell singuläre Rolle zu: Musik hat das besondere Vermögen, das öffentlich zu verhandeln, was gemeinhin als das innerste Fühlen und Erleben des Einzelnen gilt.

In seinem Requiem verarbeitet er den Tod seines Freundes Michael Vyner, dem langjährigen Leiter der London Sinfonietta, der 1989 an Aids starb. Darüber hinaus geht es um Ängste und Nöte der Menschen, um Krankheit, Tod und Verlust.

In den Konzerten für Klavier solo, Trompete und ein großes Kammerorchester, sind, neben der Sinfonietta Basel, Ludovic Van Hellemont am Klavier und Marco Blaauw mit der Trompete zu hören.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr und wird kostenfrei auf www.baselsinfonietta.ch übertragen.