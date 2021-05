„Bächle Talk mit Chiara und Eric“ – Der neue Podcast des Freiburger Studierendenwerks

Ob Studium, Pandemie oder Alltag: zweimal im Monat sind Chiara und Eric vom Internationalen Club des Studierendenwerks in dem neuen Podcast „Bächle Talk mit Chiara und Eric“ zu hören. Im Bächle Talk soll es auch mal ernst werden, aber immer mit einer Brise Humor. Die Beiden philosophieren über alles was gerade aktuell ist und Studierende bewegt.

In der ersten Folge „Reisesehnsucht“ widmen sich Chiara und Eric dem Thema, das für viele Studierende heutzutage zum Studium dazugehört und jetzt durch Corona unmöglich wurde. Dabei schwelgen Chiara und Eric in ihren eigenen Wünschen und Sehnsüchten, geben aber auch Tipps, wie diese Sehnsucht abgemildert werden kann.

Die zweite Folge „Studium und Pandemie“ dreht sich um den neuen Alltag der meisten Studierenden: das Online-Studium. Auch Chiara und Eric haben im letzten Jahr die meiste Zeit Daheim verbracht. Hier sprechen sie darüber, wie sich durch diese Art des Lernens das Studieren verändert hat. Schnell ist klar: die Themeninhalte der Vorlesungen und Seminare sind nur ein Bruchteil dessen, was das Studium ausmacht.

Über den Podcast hinaus sind Chiara und Eric beide im Internationalen Club tätig und koordinieren die „Café Multilingua@Online“ Reihe, als auch die „Walking Dialogues“. Für zukünftige Folgen sind Anregungen oder Themenwünsche herzlich Willkommen!

Zu hörenist der Podcast unter: studierendenwerkfreiburg.wordpress.com