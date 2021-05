Future Moves: Digi-Dance! – Digitaler Tanzworkshop für Kinder und Jugendliche im Festspielhaus Baden-Baden

Das diesjährige Kinder-Tanzfest findet, wie gerade fast alles, digital statt. Damit heißt es runter vom Schreibtischstuhl und rein in die Tanzschuhe! Noch vor einem Jahr, im Januar 2020, konnte das Tanzfest in Person geschehen. Insgesamt 130 Kinder und Jugendliche nahmen damals teil und füllten für das Wochenende die Räume des Festspielhauses Baden-Baden. Dieses Jahr bietet das Festspielhaus vier Online-Workshops für Kinder an. Am Wochenende des 15. und 16. Mai lernen sie zeitgenössischen Tanz kennen und können selbst kurze Choreographien entwickeln. Im Finale des Workshops am Sonntagnachmittag wird dann gemeinsam das Tanzbein geschwungen. Die Live-Übertragung kann dann auf der Webseite des Hauses angeschaut werden.

Die Tanzlehrerinnen Gabriele Würf und Antonia Čop von der IWANSON International School of Contemporary Dance leiten das Wochenende. Eigens für den Workshop komponiert, stammt die Musik von René Harderer und Jan Paul Werge. Die Teilnahme ist kostenfrei und an keine Vorkenntnisse gebunden. Einzig ein Gerät mit Kamera und Internetempfang ist von Nöten, über das an den Workshops teilgenommen werden kann und etwa 4 Quadratmeter Platz, um sich frei bewegen zu können. Dafür sind jeweils vier Stunden pro Tag eingeplant.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des dritten Hausfestspiels statt. Zwischen dem 13. und 16. Mai werden zudem jeden Abend Konzerte live übertragen. Das Thema ist „Aufbruch in die Moderne“ und umfasst Stücke von Beethoven, Schumann, Berlioz, Strawinsky, Messiaen und Widmann. Es spielen das SWR Symphonieorchester und die Solisten Martin Stadtfeld, Bertrand Chamayou und Véronique Gens. Um den Kontakt zwischen den Künstler*innen und dem Publikum zu ermöglichen, können über die verschiedenen Übertragungskanäle Fragen gestellt werden.

Für den Tanzworkshop können sich Interessierte bei Herrn Vierling anmelden unter: c.vierling@festspielhaus.de oder 07221/ 30 13 169. Weitere Infos: www.festspielhaus.de/veranstaltungen/future-moves-digidance oder www.festspielhaus.de