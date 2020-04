Allgemein | April 2020 | von Redaktion Tipp aus der Redaktion: “Sprechen wir über Mord?! – Der SWR2 True Crime Podcast” Vermutlich gibt es kaum ein anderes Land, das so gerne bei Kriminalfällen miträtselt wie wir Deutsche. Was für Handschriften haben welche Serienmörder? Wie muss sich ein Richter dem Angeklagten gegenüber verhalten? Ist Freundlichkeit angebracht und wo sind dort die Spielräume? Und was bedeutet überhaupt Gerechtigkeit in der Strafverfolgung? “Sprechen wir über Mord?! – Der SWR2 True Crime Podcast” ist ein Podcast auf den Spuren wahrer Verbrechen. © SWR/Oliver Reuther SWR2 Moderatorin Viktoria Merkulova und ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt sprechen über Mord und klären gemeinsam mit dem ehemaligen Vorsitzenden Bundesrichter Prof. Dr. Thomas Fischer, über die Rechtslage auf.

Behandelt werden ausschließlich reale Fälle die bundesweit für Schlagzeilen gesorgt haben. Zu jedem Fall teilen SWR-Reporter*innen, Ermittler*innen und Zeug*innen Erinnerungen und Details.

Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge! Über all dort, wo es Podcasts gibt. Mango-Tango ist zurück! Kunst-Kochen oder Kunst zum Kochen? »

Newsletter E-Mail-Adresse Die Datenschutzerklärung habe ich gelesen und akzeptiere sie. Druckfrisch erschienen: seien Sie informiert über die neuste Ausgabe des Kultur Joker Unsere Printmedien Werbung