Kunst | April 2020 | von Redaktion Kunst-Kochen oder Kunst zum Kochen? © Instagram @kunsthallebasel Wollten Sie schon immer mal speisen wie Monet, Cézanne oder Sherman? Die Kunsthalle Basel bietet von nun an ganz besondere Rezepte, um die Zeit in den eigenen vier Wänden mit etwas kultureller Gaumenfreude gestalten zu können. Unter dem Hashtag #artistrecipe postet die Kunsthalle Basel auf dem Instagramaccount @kunsthallebasel nun Lieblingsgerichte und Kochrezepte bekannter Künstler*innen zum Nachkochen. Wie wäre es also mit einem Omlette à la Cézanne oder Gnocchi nach dem Rezept von Cindy Sherman? Probieren, genießen und die Künstler*innen auf einer vollkommen neuen Ebene entdecken und verstehen. Wir wünschen viel Spaß und guten Appetit beim Nachkochen! Tipp aus der Redaktion: “Sprechen wir über Mord?! – Der SWR2 True Crime Podcast” „Expedition in die Heimat – Happy Birthday, Freiburg“ »

Newsletter E-Mail-Adresse Die Datenschutzerklärung habe ich gelesen und akzeptiere sie. Druckfrisch erschienen: seien Sie informiert über die neuste Ausgabe des Kultur Joker Unsere Printmedien Werbung