Film | April 2020 | von Redaktion „Expedition in die Heimat – Happy Birthday, Freiburg“ Zum Jubiläum des 900-jährigen Bestehens der Stadt Freiburg im Breisgau macht sich die SWR Moderatorin Annette Krause auf eine Tour durch die südbadische Metropole. An Orten wie dem Freiburger Münster, dem Alten Friedhof oder am Güterbahnhof Nord trifft Annette Krause auf Tradition und moderne Impulse. Auf einer Radtour oder beim Besuch innovativer Lebensmittelhersteller lernt die Moderatorin die alternativen und ökologischen Seiten Freiburgs kennen- Nicht umsonst ist Freiburg unter Spitzennamen wie „grüne Hauptstadt“ Deutschlands oder Fahrradhauptstadt bekannt. © SWR/Jo Müller Am Freiburger Wahrzeichen, dem Freiburger Münster, startet Annette Krause ihre Tour durch die Stadt. Dort trifft sie die gebürtige Britin Maya Thyssen, die eine Ausbildung zur Steinbildhauerin in der traditionsreichen Freiburger Münsterbauhütte macht. Auf dem Münsterplatz genießt die Moderatorin eine obligatorische „Lange Rote“ an Meier’s Wurststand, bevor sie sich zum Alten Friedhof begibt. Dort spürt sie Geschichten nach, die mit historischen Gräbern verbunden sind – unter anderem dem Mythos von Caroline Christine Walters, die 1867 gerade einmal erst 16-jährig an Tuberkulose starb. Ihr Verlobter soll dem geliebten jungen Mädchen ein Leben lang täglich Blumen ans Grab gebracht haben – eine Tradition, die die Freiburger bis heute fortführen. Im ehemaligen Wiehre-Bahnhof erfährt Annette Krause Eindrücke vom Lebensgefühl der Stadt, so trifft sie in der beliebten Wohngegend auf passionierte Tango-Tänzer. In der alten Lokhalle des ehemaligen Güterbahnhofs Nord besucht die Moderatorin junge Firmen, die sich in diesem kreativen Hotspot angesiedelt haben. Auf einer Radtour zeigt ihre dann der Kabarettist Jess Jochimsen „sein“ alternatives Freiburg. Die letzten Abstecher der Jubiläums-Expedition führen in der Dokumentation zunächst zum Imker-Ehepaar Eva und Roland Kälble, die ihre Bienenvölker überall in der Stadt verteilt haben. Sie stellen Annette Krause ihre jüngste Kreation, den Friedhofs-Honig, vor. Schließlich schaut die Moderatorin bei Andrea Jauch, der Inhaberin der Kaffeerösterei „Schwarzwild“, auf eine Tasse frisch zubereiteten Kaffees vorbei. Die Firma importiert sozial und nachhaltig produzierte Rohkaffees, die direkt in Freiburg geröstet werden. Wer Freiburg kennenlernen oder nochmal neu entdecken will, sollte unbedingt einschalten! SWR Reisereportage „Expedition in die Heimat – Happy Birthday, Freiburg“ am Freitag, 3. April 2020 im SWR Fernsehen / Sendung verfügbar ab dem Vortag der Ausstrahlung, 16 Uhr, unter ARDmediathek “Coole-Suppe” – Online-Trickfilm-Workshop für Kids »

