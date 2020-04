Allgemein | April 2020 | von Redaktion

Mango-Tango ist zurück!

Der Verein Movement e.V. bietet auch dieses Jahr im Rahmen der „Hilfe zur Selbsthilfe“ für das afrikanische Land Burkina Faso mit seiner Mango Aktion wieder feinsten Südfrüchte-Genuss an. In den letzten Jahren verlief der Verkauf von fair gehandelten Mangos aus Burkina Faso schon sehr erfolgreich. An mehreren Standorten in Südbaden wurden bis zu 20 Tonnen pro Jahr verkauft. Dieses Jahr streben die Ehrenamtlichen dieselbe Menge an, vorausgesetzt es können trotz der Corona Pandemie beide Abholtermine stattfinden. Burkina Faso ist ein sehr armes Land, das dennoch einiges zu bieten hat. Während wir in Deutschland uns zwar jederzeit unreif geerntete und meist geschmacklose Mangos im Supermarkt kaufen können, bietet der Markt in Burkina Faso sonnenverwöhnte und geschmackvolle Mangos von April bis Juni. An dieser Stelle kommt der Movement-Verein ins Spiel. An zwei Terminen Mitte April und Anfang Mai kann man auch hier in den Genuss der leckeren Früchte kommen. Die erstklassigen und naturbelassenen Mangos sind ein wahres Geschmackserlebnis, da die Früchte im reifen Zustand und nur wenige Tage nachdem Sie gepflückt wurden, schon abholbereit sind.

Die Kunden sind aber nicht die einzigen Gewinner dieser Aktion. Bauern in Burkina Faso profitieren da Ihnen die Abnahme der Mangos schon vor der Ernte garantiert wird und ihnen ein fairer Preis für die Mangos gezahlt wird, welcher deutlich über den lokalen Preisen liegt. Ebenso werden die Pflücker / Erntehelfer mit einem fairen Lohn bezahlt, der weit über den landesüblichen Löhnen liegt.

Dabei kommen fünf Euro pro verkaufte Kiste direkt den Projekten von Movement e.V. in Burkina Faso zu Gute: Dort wird beispielsweise eine solarbetriebene Getreidemühle mit lokalen Handwerkern zusammen entwickelt oder die Verbreitung des Tonkühlers, einer angepassten und ökologischen Kühlmöglichkeit, gefördert. Außerdem werden lokale Frauengruppen unterstützt, in dem Movement den Verkauf von Erzeugnissen dieser Gruppen in Europa organisiert und Sie stetig weiterbildet.

Um die schlechte Umweltbilanz, die durch den Flugtransport entsteht zu kompensieren hat sich der Verein etwas Besonderes einfallen lassen. Im Norden Burkina Fasos läuft ein Wiederaufforstungsprojekt, um die Versteppung zu bekämpfen. Nachdem in den letzten Jahren bereits zwei Brunnen gebohrt und 600 Bäume und 2800 Sträucher gepflanzt wurden um den Klimawandel zu verringern, werden seit diesem Jahr gemeinsam mit Grundschulklassen jedes Jahr 200 weitere Bäume gepflanzt werden.

Um diese sinnvolle Aktion zu unterstützen können die Mangos kistenweise (5 kg Gebinde mit ca. 10 Früchten) auf dem eigens dafür bereit gestellten Webshop vorbestellt werden. Die Mangos können dann zu festen Terminen Ende April und Mitte Mai an einer der Abholstationen in Freiburg, Teningen, Emmendingen, Endingen, Sulzburg oder Lörrach abgeholt werden.

Bestellungen und Infos zu Abholorten und -terminen unter: www.movement-verein.org/shop/frische-mangos/