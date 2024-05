Theater Basel verkündet neue Ballett-Direktion: Marco Goecke tritt im Sommer 2025 an

Das Theater Basel verkündet ab Sommer 2025 eine neue Ballett-Direktion: Marco Goecke wird neuer Künstlerischer Leiter und Haus-Choreograph des Balletts am Theater Basel, wo er sich bis 2029 verpflichtet hat. Er folgt auf Adolphe Binder, die das Ballett 2023 für zwei Jahre übernommen hatte und das Haus im Sommer 2025 planmässig verlässt. Bereits in ihrer ersten Saison konnte Adolphe Binder bedeutende internationale Handschriften nach Basel bringen und zeigen, wie lebendig und vielfältig Tanzschaffen sein kann. „Innerhalb kurzer Zeit hat Adolphe Binder mit ihrem Programm ein zum Teil neues Publikum gefunden und den Diskurs zum Tanz in Basel bereichert und inspiriert. Wir freuen uns auf eine weitere Spielzeit 2024/2025 mit ihr und ihrem Team“, äußert sich Intendant Benedikt von Peter.

Marco Goecke gilt in der Ballett-Szene weltweit als ein Ausnahmekünstler. 2000 kreierte er einen ganz eigenen Tanzstil, der untrennbar mit ihm verbunden ist. Seine 90 Choreographien werden an allen großen Balletthäusern der Welt gespielt – Goecke selbst arbeitete mit mehr als 20 Compagnien aus aller Welt zusammen – darunter am Nederlands Dans Theater, dem Ballett der Pariser Oper, den Compagnien in Stuttgart, Berlin, Hannover, München, Zürich, an der Wiener Staatsoper und für Les Ballets de Monte Carlo. Für sein Werk ist Goecke mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden. „Die Verpflichtung von Marco Goecke ist ein Glücksgriff für das Theater Basel, die Stadt, die Region und die Schweiz insgesamt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit diesem aussergewöhnlichen Künstler und seinem Team“, freut sich Benedikt von Peter. „Marco Goecke will mit seinen Arbeiten Menschen berühren – und wird vom Publikum in aller Welt dafür geliebt. Wir freuen uns sehr, ihn und sein Schaffen in Basel erleben zu können“, sagt Michael Willi, der Präsident des Verwaltungsrates.

„Ich bin dankbar, dass mir von vielen Menschen so viel Vertrauen entgegengebracht wird. Ich freue mich auf die Zukunft und ein neues Zuhause mit dem Ballett Basel. Ich bin berührt, dass viele Leute mir folgen wollen und ich so vielen Menschen folgen darf“, sagt Marco Goecke. Gemeinsam mit Marco Goecke wurden auch Nadja Kadel und Ludovico Pace (Geschäftsführende Leitung) auf vier Jahre verpflichtet. Beide arbeiten bereits viele Jahre eng mit Goecke zusammen und verfügen über langjährige Ballett- und Leitungserfahrung.