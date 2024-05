Am 23. Mai feiert das Grundgesetz Geburtstag – die Landeszentrale für politische Bildung feiert mit und bietet ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm. Beginnend um 10 Uhr mit einem Vortrag über das Besondere unserer Verfassung – im Anschluss wird auf das Geburtstagskind angestoßen. Zur gleichen Zeit macht sich Consti, die lebende Verfassung auf den Weg in die Freiburger Innenstadt und freut sich auf Begegnungen und Diskussionen mit Passant:innen – dabei werden Grundgesetze in unterschiedlichen Sprachen verteilt und ein Diskurs angeregt. Um 13 Uhr wird im Ge(h)spräch und an ausgewählten Stationen über Grundrechte, Gewaltenteilung, Gesetzgebungen und mehr informiert – mit Rätseln und interaktiven Aktionen gehen Gruppen um 15 Uhr auf die Suche nach dem Grundgesetz. Im Anschluss wird um 19 Uhr die LpB zum Politik-Pub: Beim Grundgesetz-Pubquiz können die Teilnehmer:innen ihr Wissen unter Beweis stellen. Getränke und Snacks sorgen für einen unterhaltsamen Abend.

Bildquellen 75 Jahre Grundgesetz: Veranstaltungsprogramm in Freiburg: Foto: pixabay