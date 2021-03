“The Roast Of … – Das Kandidat*innen Grillen zur Landtagswahl 2021” / Podiumsdiskussion (3. März, 19 Uhr, Livestream ArTik)

Wetalkfreiburg veranstaltet gemeinsam mit der Initiative #inFreiburgzuhause “The Roast Of … – Das Kandidat*innen Grillen zur Landtagswahl 2021” am 3. März, 19 Uhr live aus dem ArTik. Nach mittlerweile guter Freiburger Tradition werden die Kandidierenden der beiden Landtagswahlkreise Freiburgs (46+47) geroastet. Ob grün-ökologische Tofu-Taler, gelbes Curry-Hähnchen oder saftiges rotes Steak über schwarzen Kohlen, bei uns kommt jede*r auf seine*ihre Kosten! So können Sie informiert entscheiden, was Baden-Württemberg bei der Landtagswahl am 14. März aufgetischt bekommt. Die Grillmeisterinnen des Abends, Maria-Xenia Hardt und Maya Rollberg, werden die Kandidierenden ordentlich in die Grillzange nehmen. Die Kandidat*innen erwarten gepfefferte Fragen, scharfes Nachhaken und eine würzige Mischung an diversen Themen. In mehreren Gängen serviert der Abend, was Freiburg und Baden-Württemberg bewegt: Von Bildung über Umwelt bis zu Debattenkultur!

Kandidat*innen:

Imke Pirch (Linke)

Pascal Blank (Linke)

Jennifer Sühr (SPD)

Gabi Rolland (SPD)

Nadyne Saint-Cast (Grüne)

Daniela Evers (Grüne)

Marianne Schäfer (FDP)

Rieka Von der Warth (FDP)

Manuel Herder (CDU)

Arndt Michael (CDU)

Hier geht’s zum Livestream: www.infreiburgzuhause.de