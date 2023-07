Tenki Hiramatsu gewinnt Kunstpreis der Werner-Stober-Stiftung / Ausstellung in der Städtischen Galerie Karlsruhe

Der japanischen Künstler Tenki Hiramatsu, geboren 1986 in Wakayama, gewinnt den mit 5000 Euro dotierten Kunstpreis der Werner-Stober-Stiftung 2022. Neben der finanziellen Förderung ist mit dem Gewinn des Kunstpreises auch ein Ausstellungsprojekt in der Städtischen Galerie Karlsruhe verbunden. Die Auswahl für dieses Stipendium traf das Kollegium der Professor:innen an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe. Der Preis richtet sich ausschließlich an Absolvent:innen der Akademie. Tenki Hiramatsu setzte von 2016 bis 2019 sein künstlerisches Studium an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe bei den Professoren Marcel van Eeden und Daniel Roth fort, nachdem er bereits in Japan ein BA-Studium an der Nihon University, College of Art, in Tokio absolviert hatte.

Hiramatsus Ausstellung „Unendliche Zigarettenpause“, die im Kontext der Wiedereröffnung ab dem 29. Juli in der Städtischen Galerie Karlsruhe gezeigt wird, gibt einen Überblick über das aktuelle Schaffen des japanischen Künstlers. Der Maler arbeitet mit Ölfarben auf Papier, das auf Holztafeln aufgezogen wird. Angesiedelt zwischen Figuration und Abstraktion, zeichnen sich seine eher kleinformatigen Bilder durch eine humorvolle bis ins Groteske reichende Sprache aus. Die teils comichaften Motive schaffen in ihrer Rätselhaftigkeit eine eigene Realität von hoher narrativer Dichte und appellieren an die Imaginationskraft der Betrachtenden.

Der Künstler selbst erhebt jedoch nicht den Anspruch, mit seinen Werken Geschichten zu erzählen. Seine in mehreren lasierenden Farbschichten angelegten Bilder entstehen vielmehr intuitiv, ohne Vorlage oder zuvor festgelegte Idee, mit Raum für Zufälliges und unerwartete Entwicklungen. Im Realisierungsprozess bleiben die Kompositionen zunächst lange Zeit gegenstandslos, erst allmählich stellen sich Assoziationen an Landschafts- oder Architekturräume ein. Tenki Hiramatsu reagiert auf die malerischen Überlagerungen und das ihnen innewohnende Formenpotenzial, er „entdeckt“ schließlich auch figürliche Motive und lässt Physiognomien und rätselhafte kleine Wesen an der Oberfläche erscheinen. So ist die endgültige Bildgestalt auch für den Maler jedes Mal eine Überraschung.

Unendliche Zigarettenpause. Tenki Hiramatsu. Städtische Galerie Karlsruhe. 29. Juli bis 22. Oktober 2023. staedtische-galerie.de/exhibition/tenki-hiramatsu/