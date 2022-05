Tanzperformanceprojekt des Kulturraum Rosenhof sucht Frauen zwischen 5-95 Jahren

„Das Projekt liegt mir am Herzen, sozial und künstlerisch. In sozialer Hinsicht möchte ich die Begegnung von Frauen allen Alters und ihren Austausch untereinander fördern. Für diesen persönlichen Austausch ist die tänzerische Arbeit miteinander sehr gut geeignet“, so Pilar Buira Ferre zu ihrem neusten Performanceprojekt „Women100“, das nach der Diversität und Pluralität der Menschen sucht und diese in Einklang miteinander bringen möchte. „Mein Wunsch ist, Frauen durch das Tanzen an diesem wunderschönen Ort in der Natur aus ihrem gewohnten Kontext (Familie, Beruf, Haushalt, Kinder) herauszulösen, sie in Begegnung mit ihrer eigenen Kreativität zu bringen und ihnen diesen ungewohnten, puristischen Raum anzubieten, an dem sie sich ohne Angst zeigen können“, erklärt die ausgebildete Tänzerin Pilar Buira Ferre, die 1999 den Kulturraum Rosenhof in Schwand gründete.

Für „Women100“ sucht sie nun 100 Frauen im Alter von 5-95 Jahren, die sich ein Herz fassen und über Tanz ausdrücken möchten, was sie in ihrem Leben bewegt. Unter der Leitung von Pilar wird das Stück an zwei Probetagen (10./11. August) einstudiert – die Musik macht das Ensemble Contrapunkt. Die Performance wird im Rahmen des „LandArtTanz-Festivals“ des Kulturraum Rosenhof am 14. August aufgeführt. Anmeldung unter: pilarpilar@gmx.de

Bildquellen Der Kulturraum Rosenhof von Pilar Buira Ferre ist kulturelle Begegnungsstätte ohne Abgrenzung: Foto: Juri Junkov