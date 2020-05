Kunst | Mai 2020 | von Redaktion T66-Kulturwerk: Wiedereröffnung mit der armenischen Künstlerin Sona Andreasyan © T66-Kulturwerk © T66-Kulturwerk Sona Andreasyan ist die fünfte armenische Künstlerin des internationalen Künstleraustauschprogramms, das vom KulturDialog Armenien (Jerewan, Armenien), dem Atelier Mondial (Christoph Merian Stiftung, Basel, Schweiz) und dem Kulturamt der Stadt Freiburg im Breisgau organisiert wird. Seit Januar 2020 ist Sona Andreasyan Gastkünstlerin im „Kunsthaus L6“ in Freiburg. In ihrer ersten Einzelausstellung in Deutschland „in-zwischen“ präsentiert Sona Andreasyan vom 23. Mai bis zum 20. Juni Fotografien, die sie während ihres Aufenthaltes in Freiburg geschaffen hat.

Seit einigen Jahren arbeitet die Fotografin Sona Andreasyan mit der Gummidrucktechnik, womit sie versucht die Unabhängigkeit des Bildes von der Realität, die die digitale Fotografie mit sich bringt, zu zeigen. Ihre Werke nimmt der Zuschauer nicht als Dokumentation im klassischen Sinn wahr, sondern wie eine symbolische Darstellung der Wirklichkeit. Die Künstlerin versucht in ihren Fotografien allegorische oder symbolische Ausdrucksformen der Fotografie zu finden. Öffnungszeiten: Do – Sa, 14-18 Uhr, sowie nach Vereinbarung. An Sonn- und Feiertagen geschlossen. Bitte beachten Sie den gesetzlichen Mindestabstand und die Maskenpflicht. Der Eintritt ist frei.

Dauer: 23. Mai bis 20. Juni 2020

www.t66-kulturwerk.de

www.t66-kulturwerk.de

Instagram: www.instagram.com/t66_kulturwerk/

