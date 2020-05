Musik | Mai 2020 | von Redaktion

Live-Konzert: Kemi Cee zu Gast bei „kultur-baden“

© Roman Jennrich

Das Streaming-Angebot „kultur-baden“ geht in eine neue Woche. Nach den sehr erfolgreichen Auftritten von Fools Garden, Eric Prinzinger und Lars Reichow steht am Donnerstag, 21. Mai um 20:30 Uhr die Sängerin Kemi Cee auf der Bühne im Kurhaus Baden-Baden. Mit ihren Jam Sessions hat sich die charismatische Sängerin in der gesamten Region einen Namen gemacht. Die Vollblutmusikerin konnte bereits mit Weltstars wie Justin Timberlake, Nena, Ronan Keating, Shaggy oder Sarah Connor die Bühne rocken. Das Konzert kann am 21. Mai, 20:30 Uhr auf dem YouTube-Kanal BadenBadenEvents live und virtuell besucht werden.