Szenische Lesung: Abschiedsbriefe des Widerstandskämpfers von Moltke

Helmuth James und Freya von Moltke waren Widerstandskämpfer:innen gegen den Nationalsozialismus, Helmuth von Moltke gilt seinerseits als führender Kopf der Widerstandsgruppe „Kreisauer Kreis“. Am 27. Januar, 17 Uhr findet in der Katholischen Akademie Freiburg eine szenische Lesung aus den bewegenden Briefen zwischen Helmuth James und Freya von Moltke statt. Dorothea Baltzer (Schauspielerin), Robert Atzlinger (Schauspieler), Milena Roder (Flötistin) und Hans-Peter Schöpflin (Technik) gestalten die Lesung.

Gelesen wird aus den Briefen, die während konspirativer Treffen der Widerstandskämpfer:innen auf dem Gut des Grafen von Moltke in Kreisau entstanden sind. Das Ziel dieser Treffen war es, nach dem Zusammenbruch der Nazidiktatur Grundlagen für eine demokratische Verfassung zu entwickeln. Helmuth James von Moltke wurde am 23. Januar 1945 in Berlin Plötzensee hingerichtet, mutmaßlich aufgrund seines christlichen Bekenntnisses.

Die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Erwachsenenbildung Freiburg, dem Forum Helmuth-James von Moltke und der Evangelischen Akademikerschaft Verband Baden wird gefördert vom Kulturamt der Stadt Freiburg.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Anmeldung unter: www.katholische-akademie-freiburg.de