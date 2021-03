Subkultur: #NachtKulturTalk live aus dem ArTik!

Seit nunmehr einem Jahr sind die Clubs geschlossen, ein nennenswertes Nachtleben konnte bislang nicht stattfinden. Die Pandemie startet nun in ein zweites Frühjahr. Draußen wird es wärmer, Testungen und Impfungen fahren nach und nach hoch. Es wird also höchste Zeit sich Gedanken zu machen, wie ein “Neustart Nachtkultur” gelingen kann. Zu diesem Thema findet am Donnerstag, 18. März um 20.30 Uhr ein Talk mit Robert Gaa (Mannheimer Nachtbürgermeister), Dr. René Funk (Leitung des Amt für öffentlich Ordnung), Caroline Günther (Jos-Fritz-Cafe) sowie Christian Dicken (Bürgerforum Sedanquartier und Im Grün) live aus dem ArTik statt,

Der erste Themenblock des Abends beschäftigt sich mit dringend notwendigen Maßnahmen, die Subkultur emröglichen müssen. Draußen rettet Kultur! ist eine Forderung, welche in der #kulturagenda2021 zusammen mit Kultur Rettung Freiburg und Kulturgesichter 0761 auf’s Papier gebracht wurde. Zusätzliche Open-Air-Infrastrukturen werden benötigt, um Veranstaltungen jeder Art zu ermöglichen. Denn “draußen” muss im Ausnahmejahr 2021 das neue “drinnen” sein – nur so kann pandemiegerecht Nachtkultur ermöglicht werden. Diese zusätzlichen Kulturemissionen müssen auch von der Stadtgesellschaft mitgetragen werden. Kann das nach einem Jahr der Stille überhaupt klappen? Und wenn ja, wo? Was sind die rechtlichen Spielräume? Gibt es Vorbilder aus anderen Städten und Kommunen?

In einem zweiten Block kommt Moderatorin Yvonne Morick (IG Subkultur) mit dem Mannheimer Nachtbürgermeister Robert Gaa in Gespräch. Wie kann ein Szeneviertel wie das Mannheimer “Jungbusch” den Interessenausgleich zwischen Anwohnerschaft und Nachtschwärmer*innen leisten? Warum braucht Freiburg gerade jetzt ebenfalls eine*n Nachtmanager*in? Und welche Anpassungen erscheinen für Freiburg sinnvoll? Diese und weitere Fragen stehen im Zentrum des Subkultur #NachtKulturTalk.

Weitere Infos und Livestream: www.infreiburgzuhause.de